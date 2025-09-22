https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/iran-avrupanin-eylemlerine-karsi-en-iyi-secenek-nukleer-silahlarin-yayilmasinin-onlenmesi-1099582033.html
İran: Avrupa'nın eylemlerine karşı en iyi seçenek Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasından çekilmek
İranlı milletvekili Hüseyni Hacı Deligani, 'snapback' mekanizmasını işletme kararına karşılık en iyi cevabın İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi... 22.09.2025, Sputnik Türkiye
İranlı milletvekili Hüseyni Hacı Deligani, Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını getirmesine yanıt olarak İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasından (NPT) çekilmesi için hazırlanan yasa tasarısının incelemesinin sonuçlandığını açıkladı.'Snapback mekanizmasının harekete geçirilmesi buna yol açtı'İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan Deligani, "Avrupa ülkelerinin snapback mekanizmasını harekete geçirmesi, bu planın parlamentoda daha ciddi bir şekilde ele alınmasına yol açtı ve şu anda inceleme ve sonuçlandırma aşamaları tamamlandı." dedi.NPT'den çekilme önerisinin ülkenin çeşitli kademelerinde ele alındığını aktaran Deligani, şu ifadeleri kullandı:
