İran: Avrupa'nın eylemlerine karşı en iyi seçenek Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasından çekilmek
İran: Avrupa'nın eylemlerine karşı en iyi seçenek Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasından çekilmek
22.09.2025
İranlı milletvekili Hüseyni Hacı Deligani, Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını getirmesine yanıt olarak İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasından (NPT) çekilmesi için hazırlanan yasa tasarısının incelemesinin sonuçlandığını açıkladı.'Snapback mekanizmasının harekete geçirilmesi buna yol açtı'İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan Deligani, "Avrupa ülkelerinin snapback mekanizmasını harekete geçirmesi, bu planın parlamentoda daha ciddi bir şekilde ele alınmasına yol açtı ve şu anda inceleme ve sonuçlandırma aşamaları tamamlandı." dedi.NPT'den çekilme önerisinin ülkenin çeşitli kademelerinde ele alındığını aktaran Deligani, şu ifadeleri kullandı:
İran: Avrupa'nın eylemlerine karşı en iyi seçenek Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasından çekilmek

22:24 22.09.2025
İranlı milletvekili Hüseyni Hacı Deligani, 'snapback' mekanizmasını işletme kararına karşılık en iyi cevabın İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasından çekilmesi olduğunu bildirdi.
İranlı milletvekili Hüseyni Hacı Deligani, Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını getirmesine yanıt olarak İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşmasından (NPT) çekilmesi için hazırlanan yasa tasarısının incelemesinin sonuçlandığını açıkladı.

'Snapback mekanizmasının harekete geçirilmesi buna yol açtı'

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına konuşan Deligani, "Avrupa ülkelerinin snapback mekanizmasını harekete geçirmesi, bu planın parlamentoda daha ciddi bir şekilde ele alınmasına yol açtı ve şu anda inceleme ve sonuçlandırma aşamaları tamamlandı." dedi.
NPT'den çekilme önerisinin ülkenin çeşitli kademelerinde ele alındığını aktaran Deligani, şu ifadeleri kullandı:

Ülke yetkilileri ve tüm karar verici organlar arasında Avrupa ülkelerinin eylemlerine karşı en iyi seçeneğin NPT'den çekilmek olduğu konusunda bir fikir birliği var. Avrupa ülkelerinin eylemlerine karşı en iyi seçenek NPT'den çekilmektir

İran, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile işbirliğini durdurma kararı aldı
20 Eylül, 22:57
20 Eylül, 22:57
