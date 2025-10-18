Güllü'nün kızı 200 milyon TL'lik servet iddialarına nokta koydu: 'Bakkala veresiye yazdıran insanlarız'
Şarkıcı Güllü'nün ölümün ardından 200 milyon TL'lik 200 milyon liralık servet iddialarına yanıt veren kızı Tuğyan Ülkem Gülter, 'Bakkala veresiye yazdıran insanlarız' ifadelerini kullandı.
Yalova'da evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, kızı Tuğyan Ülkem haklarındaki tüm iddialara yanıt verdi. Ülkem, annesinin '200 milyon lira parasının' olduğu iddialarına, "Annemin güya 200 milyon TL parası varmış. Bunlar tamamen yalan. Biz normal yaşayan bir Türk ailesiyiz. Bakkala, kasaba veresiye yazdıran insanlarız. Annemin böyle bir parası yok" diyerek yanıt verdi.
Kendi emeğiyle çalışan bir hemşireyim
Ünlü sanatçı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesinin ölümünün ardından kendisine ve kardeşine yönelik ortaya atılan iddialar hakkında ilk kez konuştu. Günaydın'ın haberine göre,
"Daha acımızı bile yaşayamadan iftiralara maruz kaldık" diyen Gülter, hakkında çıkan 'yasaklı madde kullanımı' ve 'annesiyle para ilişkisi kurduğu' gibi söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve "Ben yıllardır kendi emeğiyle çalışan bir hemşireyim. Annemin adı üzerinden yapılan bu iftiralar bizi yıprattı" dedi.
Annem benim hayatımdaki en yakın arkadaşımdı
Ülkem annesiyle olan ilişkisini de, "Annemle aramız bozuk falan değildi. Zaten kötü olsa son gün oyun oynar mıydık? Bizim anne-kız ilişkimizden öte annem benim hayatımdaki en yakın arkadaşımdı. Onunla her şeyimi paylaşırdım" sözleriyle anlattı.
Ülkem para iddialarına da şöyle yanıt verdi;
"Bizim özel hayatımızı bilmedikleri için. Annemin güya 200 milyon TL parası varmış. Bunlar tamamen yalan. Biz normal yaşayan bir Türk ailesiyiz. Bakkala, kasaba veresiye yazdıran insanlarız. Annemin böyle bir parası yok. Benim kızım özel okula gidiyordu, fazla masraf olmasın diye devlet okuluna aldık. Denildiği gibi annemin malı mülkü olsa böyle yapar mıydık? Ben hayatım boyunca çalıştım. Bugüne kadar kredi kartı bile kullanmadım."
Annem hayatı boyunca yasaklı madde kullanmadı
Ülkem yasaklı madde testi yaptırmasıyla ilgili soruyu da şöyle yanıtladı:
"Kendimi kimseye ispatlamak için yaptırmadım. Ben bunu annem için yaptım. Ben annemin kızıyım. Anneme de yasaklı madde kullandı dediler. Annem hayatı boyunca yasaklı madde kullanmadı. Annemin raporları da tertemiz çıktı. Ben de bu testi kızım için yaptırdım. Kızım bu iftiradan zarar görmesin istedim. Nişanlıyım aynı zamanda onu da düşünerek yasaklı madde testi yaptırdım. Bu yaşıma kadar annemin başını öne eğecek hiçbir şey yapmadım. Annem gittikten sonra da bu şekilde anılmayı istemem. Güllü'nün kızıyla yasaklı madde kelimesi yan yana gelemez. Annem hayattayken gelmedi, öldükten sonra da gelemez."