Ali Koç'tan dikkat çeken açıklama: 'Bizden sonrakiler şampiyon yapmasın duruşunda olmayacağız'

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısı, Kalamış’ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde başladı. Toplantıya, kulüp başkanı Sadettin Saran, eski başkanlar Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri ile yüksek divan kurulu üyeleri katıldı.Ali Koç’tan birlik ve destek çağrısıToplantıda söz alan Fenerbahçe’nin eski başkanı Ali Koç, yeni yönetim için birlik ve dayanışma mesajı verdi. Koç, kulüp içindeki çekişmelere son verilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:“Yeni yönetimin önünü açmalı ve hep birlikte hareket etmeliyiz. Enerjiyi borç yapılanmasına değil, şampiyonluğa harcayalım. İnşallah Sadettin Başkan önderliğinde şampiyonluk yaşayalım!”'Biz köstek değil, destek olacağız'Ali Koç, yeni yönetimin başarısı için tam destek vereceklerini belirterek, Fenerbahçe camiasına birlik çağrısı yaptı:“Biz şampiyon yapamadık, bizden sonra gelen de yapamasın gibi bir düşüncede olmayacağımızın teminatını vermek istiyorum. Bu mantalitede olan Fenerbahçeliler kim olursa olsun, Fenerbahçelilikleri sorgulansın!”Biz köstek değil, destek olacağız. Günün sonunda yönetimler değil, Fenerbahçe kazanır. Yaşamadığımız, görmediğimiz desteği Sadettin Saran ve ekibine vereceğiz. Allah yollarını açık etsin, şansları bol olsun.”'Fenerbahçe’nin bindiği dalı kesmeyelim'Koç, camia içinde yaşanan yıkıcı siyasetten uzak durulması gerektiğini vurgulayarak sözlerini şu şekilde tamamladı:“Başarılı olmaları için etraflarında kenetlenmeliyiz. Bu yıkıcı siyaseti bırakalım! Fenerbahçe'nin bindiği dalı kesmeyelim.”

