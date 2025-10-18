https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/ermenistan-disisleri-bakani-mirzoyan-abye-uyelik-basvurusunu-belki-gelecek-ay-belki-de-gelecek-yil-1100294987.html
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: AB’ye üyelik başvurusunu belki gelecek ay, belki de gelecek yıl yapabiliriz
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: AB’ye üyelik başvurusunu belki gelecek ay, belki de gelecek yıl yapabiliriz
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Alma basınına verdiği röportajda, Ermenistan ile Avrupa Birliği arasında yeni bir ortaklık programının üç ay içinde imzalanacağını belirterek Erivan'ın AB'ye üyelik başvurusunu bir ay içinde de yapabileceğini dile getirdi.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/0d/1080696637_0:169:3042:1880_1920x0_80_0_0_b26bf4ef248b3962eea3e6e22e08a3f5.jpg
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan yaptığı açıklamada, Erivan'ın AB’ye üyelik başvurusunu tam olarak ne zaman yapacağını söyleyemeyeceğini belirterek, "Belki gelecek ay, belki de gelecek yıl. Bu, birçok faktöre bağlı. Ama daha önce de söylediğim gibi, bu bizim resmi politikamız" dedi.Bakan Mirzoyan, Ermenistan’da hükümeti Avrupa Birliği’ne üyelik için çaba göstermeye mecbur eden bir yasanın kabul edildiğini de belirtti.Aynı zamanda Mirzoyan, Ermenistan’ın AB ile halihazırda derinleşen ikili ilişkiler içinde olduğunu vurguladı. 2017 yılında imzalanan Kapsamlı ve Genişletilmiş Ortaklık Anlaşması (CEPA) yürürlükte olduğunu belirten Mirzoyan, vize serbestisi konusunda görüşmelerin başladığını ve başarılı bir şekilde ilerlediğini dile getirdi.Vize serbestisinin ne zaman başlayacağına ilişkin soruya da yanıt veren Mirzoyan, bunun için kesin bir tarihini vermenin zor olduğunu belirterek bu sürecin bir ila iki yıl içinde tamamlanmasının gerçekçi olduğunu dile getirdi.Erivan ve Brüksel birkaç yeni belge üzerinde müzakere yürütüyor ve yeni bir ortaklık programı üzerinde çalışmayı tamamladı. Bu belgenin en geç üç ay içinde imzalanması bekleniyor.Daha önce Başbakan Nikol Paşinyan, Ermenistan Avrupa standartlarına uysa bile AB’nin ülkeyi kabul etmeyebileceğini ifade etmişti.Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği’nden çıkma ihtimali 26 Mart 2025’te parlamentonun, ülkenin AB’ye katılma niyetini bildiren yasa tasarısını onaylamasıyla gündeme gelmişti. Ancak şu ana kadar AB, Ermenistan’a üyelik teklifinde bulunmadı. Muhalefet ise bu tasarıyı hukuken anlamsız ve geçersiz olarak nitelendirmişti.Paşinyan, söz konusu yasanın AB’ye otomatik üyelik anlamına gelmediğini, böyle bir kararın referanduma sunulması gerektiğini vurgulamıştı. Ancak Paşinyan, 20 yıl sonra Ermenistan’ı Avrupa Birliği'nin bir parçası olarak gördüğünü dile getirmişti.2 Mart 2005’te Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında Ermenistan için bir Eylem Planı yayımlanmıştı. Bu plan, AB ile ayrıcalıklı ilişkiler kurmayı ve çeşitli işbirliği alanlarında ilerlemeyi öngörüyordu.Ermenistan, AB’nin entegrasyon projesi olan Doğu Ortaklığı’na 2009 yılında katıldı.Mart 2017’de dönemin Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Ermenistan’ın Schengen bölgesiyle vize muafiyeti konusunda AB ile yakında müzakerelere başlayacağını duyurmuştu. Öte yandan, AB’nin Ermenistan Büyükelçisi Petr Svitalskiy, Ermeni vatandaşların 2020 yılına kadar AB’ye vizesiz seyahat edebileceğini belirtmişti. Nisan 2017’de dönemin Dışişleri Bakanı Edvard Nalbandyan, AB ile vize serbestisi sürecine ilişkin resmi müzakereleri başlatmıştı.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan: AB’ye üyelik başvurusunu belki gelecek ay, belki de gelecek yıl yapabiliriz
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan, Alma basınına verdiği röportajda, Ermenistan ile Avrupa Birliği arasında yeni bir ortaklık programının üç ay içinde imzalanacağını belirterek Erivan'ın AB’ye üyelik başvurusunu bir ay içinde de yapabileceğini dile getirdi.
