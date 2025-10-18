Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/erivanda-samvel-karapetyana-destek-mitingine-binlerce-kisi-katildi-1100295656.html
Erivan’da Samvel Karapetyan'a destek mitingine binlerce kişi katıldı
Erivan’da Samvel Karapetyan'a destek mitingine binlerce kişi katıldı
Sputnik Türkiye
Ermenistan'da tutuklu iş insanı Samvel Karapetyan'a destek için başkent Erivan’da düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı. 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T19:01+0300
2025-10-18T20:09+0300
dünya
ermenistan
erivan
miting
samvel karapetyan
ulusal güvenlik servisi
kilise
sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/11/1056437481_0:43:3077:1773_1920x0_80_0_0_a7fa4e715dff97c472057aae060ba762.jpg
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Ermenistan’da tutuklu bulunan iş insanı Samvel Karapetyan’ın destekçileri, Erivan’da binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş başlattı.Başkentteki Özgürlük Meydanı’nda düzenlenen mitingin ardından protestocular, Ulusal Güvenlik Servisi binasına doğru yürüyüşe geçti.Karapetya'nın kurduğu ‘Bize Göre’ hareketinin üyesi iş insanı Aleksan Aleksanyan, mitingin açılışında yaptığı konuşmada, “Burada toplananlar, mevcut duruma boyun eğmeyen insanlardır. Siyasi mahkumların, din adamlarımızın ve Samvel Karapetyan’ın serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.Miting, Ermeni Apostolik Kilisesi din adamlarının duasıyla başladı. Aleksanyan, mevcut hükümetle Ermenistan’ın geleceğinin olmadığını ve halkın bu yönetimi reddettiğini belirtti. Hükümetin kiliseye yönelik saldırılarına değinen Aleksanyan, halkın her an kiliseyi korumaya hazır olması gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/ermenistanda-is-insani-karapetyanin-tutukluluk-suresi-uzatildi-1100228576.html
ermenistan
erivan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/05/11/1056437481_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c0c7ad6a064fc7d53e695485b29ec99c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ermenistan, erivan, miting, samvel karapetyan, ulusal güvenlik servisi, kilise, sputnik
ermenistan, erivan, miting, samvel karapetyan, ulusal güvenlik servisi, kilise, sputnik

Erivan’da Samvel Karapetyan'a destek mitingine binlerce kişi katıldı

19:01 18.10.2025 (güncellendi: 20:09 18.10.2025)
© Sputnik / Sputnik / Multimedya arşivine gidinErmenistan- Erivan
Ermenistan- Erivan - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2025
© Sputnik / Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Ermenistan'da tutuklu iş insanı Samvel Karapetyan'a destek için başkent Erivan’da düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Ermenistan’da tutuklu bulunan iş insanı Samvel Karapetyan’ın destekçileri, Erivan’da binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş başlattı.
Başkentteki Özgürlük Meydanı’nda düzenlenen mitingin ardından protestocular, Ulusal Güvenlik Servisi binasına doğru yürüyüşe geçti.
Karapetya'nın kurduğu ‘Bize Göre’ hareketinin üyesi iş insanı Aleksan Aleksanyan, mitingin açılışında yaptığı konuşmada, “Burada toplananlar, mevcut duruma boyun eğmeyen insanlardır. Siyasi mahkumların, din adamlarımızın ve Samvel Karapetyan’ın serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.
Miting, Ermeni Apostolik Kilisesi din adamlarının duasıyla başladı. Aleksanyan, mevcut hükümetle Ermenistan’ın geleceğinin olmadığını ve halkın bu yönetimi reddettiğini belirtti. Hükümetin kiliseye yönelik saldırılarına değinen Aleksanyan, halkın her an kiliseyi korumaya hazır olması gerektiğini vurguladı.
Samvel Karapetyan - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
DÜNYA
Ermenistan'da iş insanı Karapetyan'ın tutukluluk süresi uzatıldı
16 Ekim, 10:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала