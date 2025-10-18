https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/erivanda-samvel-karapetyana-destek-mitingine-binlerce-kisi-katildi-1100295656.html
Erivan'da Samvel Karapetyan'a destek mitingine binlerce kişi katıldı
Erivan’da Samvel Karapetyan'a destek mitingine binlerce kişi katıldı
Ermenistan'da tutuklu iş insanı Samvel Karapetyan'a destek için başkent Erivan'da düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Ermenistan’da tutuklu bulunan iş insanı Samvel Karapetyan’ın destekçileri, Erivan’da binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş başlattı.Başkentteki Özgürlük Meydanı’nda düzenlenen mitingin ardından protestocular, Ulusal Güvenlik Servisi binasına doğru yürüyüşe geçti.Karapetya'nın kurduğu ‘Bize Göre’ hareketinin üyesi iş insanı Aleksan Aleksanyan, mitingin açılışında yaptığı konuşmada, “Burada toplananlar, mevcut duruma boyun eğmeyen insanlardır. Siyasi mahkumların, din adamlarımızın ve Samvel Karapetyan’ın serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.Miting, Ermeni Apostolik Kilisesi din adamlarının duasıyla başladı. Aleksanyan, mevcut hükümetle Ermenistan’ın geleceğinin olmadığını ve halkın bu yönetimi reddettiğini belirtti. Hükümetin kiliseye yönelik saldırılarına değinen Aleksanyan, halkın her an kiliseyi korumaya hazır olması gerektiğini vurguladı.
Erivan’da Samvel Karapetyan'a destek mitingine binlerce kişi katıldı
19:01 18.10.2025 (güncellendi: 20:09 18.10.2025)
Ermenistan'da tutuklu iş insanı Samvel Karapetyan'a destek için başkent Erivan’da düzenlenen mitinge binlerce kişi katıldı.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, Ermenistan’da tutuklu bulunan iş insanı Samvel Karapetyan’ın destekçileri, Erivan’da binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş başlattı.
Başkentteki Özgürlük Meydanı’nda düzenlenen mitingin ardından protestocular, Ulusal Güvenlik Servisi binasına doğru yürüyüşe geçti.
Karapetya'nın kurduğu ‘Bize Göre’ hareketinin üyesi iş insanı Aleksan Aleksanyan, mitingin açılışında yaptığı konuşmada, “Burada toplananlar, mevcut duruma boyun eğmeyen insanlardır. Siyasi mahkumların, din adamlarımızın ve Samvel Karapetyan’ın serbest bırakılmasını talep ediyoruz” dedi.
Miting, Ermeni Apostolik Kilisesi din adamlarının duasıyla başladı. Aleksanyan, mevcut hükümetle Ermenistan’ın geleceğinin olmadığını ve halkın bu yönetimi reddettiğini belirtti. Hükümetin kiliseye yönelik saldırılarına değinen Aleksanyan, halkın her an kiliseyi korumaya hazır olması gerektiğini vurguladı.