Ermenistan'da iş insanı Karapetyan'ın tutukluluk süresi uzatıldı
Ermenistan'da iş insanı Karapetyan'ın tutukluluk süresi uzatıldı
Sputnik Türkiye
Ermenistan’da, 19 Haziran'dan bu yana cezaevinde bulunan iş insanı Karapetyan'ın tutukluluk süresi 30 gün daha uzatıldı. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
Ermenistan'da mahkeme, iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutukluluk süresinin 30 gün uzatılmasına hükmetti.Karapetyan’ın avukatı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Mahkeme, savcılığın talebini kısmen kabul ederek tutukluluğu 30 gün uzattı” ifadesini kullandı.Mahkemenin aldığı kararla birlikte Karapetyan 19 Kasım’a kadar cezaevinde kalmaya devam edecek.Ermenistan’da Karapetyan’a yönelik baskıBaşbakan Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan cepheleşmede Kilise'nin yanında yer alan Karapetyan, 19 Haziran’da 'darbe çağrısı' yaptığı iddiasıyla 2 ay cezaya çarptırılarak cezaevine gönderilmişti.Ermenistan Parlamentosu, iş insanı Samvel Karapetyan’ın sahip olduğu Taşir Holdingi’ne ait ‘Elektrik Dağıtım’ şirketinin kamulaştırılmasına izin veren yasa değişikliklerini kabul etmişti.Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.
Ermenistan'da iş insanı Karapetyan'ın tutukluluk süresi uzatıldı

10:34 16.10.2025
Ermenistan’da, 19 Haziran'dan bu yana cezaevinde bulunan iş insanı Karapetyan'ın tutukluluk süresi 30 gün daha uzatıldı.
Ermenistan'da mahkeme, iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutukluluk süresinin 30 gün uzatılmasına hükmetti.
Karapetyan’ın avukatı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Mahkeme, savcılığın talebini kısmen kabul ederek tutukluluğu 30 gün uzattı” ifadesini kullandı.
Mahkemenin aldığı kararla birlikte Karapetyan 19 Kasım’a kadar cezaevinde kalmaya devam edecek.

Ermenistan’da Karapetyan’a yönelik baskı

Başbakan Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan cepheleşmede Kilise'nin yanında yer alan Karapetyan, 19 Haziran’da 'darbe çağrısı' yaptığı iddiasıyla 2 ay cezaya çarptırılarak cezaevine gönderilmişti.

Ermenistan Parlamentosu, iş insanı Samvel Karapetyan’ın sahip olduğu Taşir Holdingi’ne ait ‘Elektrik Dağıtım’ şirketinin kamulaştırılmasına izin veren yasa değişikliklerini kabul etmişti.

Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.
