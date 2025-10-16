https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/ermenistanda-is-insani-karapetyanin-tutukluluk-suresi-uzatildi-1100228576.html

Ermenistan'da iş insanı Karapetyan'ın tutukluluk süresi uzatıldı

Ermenistan'da iş insanı Karapetyan'ın tutukluluk süresi uzatıldı

Sputnik Türkiye

Ermenistan’da, 19 Haziran'dan bu yana cezaevinde bulunan iş insanı Karapetyan'ın tutukluluk süresi 30 gün daha uzatıldı. 16.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-16T10:34+0300

2025-10-16T10:34+0300

2025-10-16T10:42+0300

dünya

ermenistan

samvel karapetyan

tutukluluk

tutukluluk süresi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097348197_0:0:1067:600_1920x0_80_0_0_9d3c27dc86cacd82162fb90ea8ccad11.png

Ermenistan'da mahkeme, iş insanı Samvel Karapetyan'ın tutukluluk süresinin 30 gün uzatılmasına hükmetti.Karapetyan’ın avukatı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Mahkeme, savcılığın talebini kısmen kabul ederek tutukluluğu 30 gün uzattı” ifadesini kullandı.Mahkemenin aldığı kararla birlikte Karapetyan 19 Kasım’a kadar cezaevinde kalmaya devam edecek.Ermenistan’da Karapetyan’a yönelik baskıBaşbakan Nikol Paşinyan ile Ermeni Apostolik Kilisesi arasında yaşanan cepheleşmede Kilise'nin yanında yer alan Karapetyan, 19 Haziran’da 'darbe çağrısı' yaptığı iddiasıyla 2 ay cezaya çarptırılarak cezaevine gönderilmişti.Ermenistan Parlamentosu, iş insanı Samvel Karapetyan’ın sahip olduğu Taşir Holdingi’ne ait ‘Elektrik Dağıtım’ şirketinin kamulaştırılmasına izin veren yasa değişikliklerini kabul etmişti.Karapetyan’ın ofisinden yapılan açıklamada, iş insanının özel görüşünü devlet düzenine tehdit olarak gösterme çabalarının muhalifleri sindirme ve bastırma amacını taşıdığı kaydedilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/venezuelladan-trumpin-ciaye-sabotaj-izni-vermesine-tepki-uluslararasi-hukukun-ihlali-1100227460.html

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ermenistan, samvel karapetyan, tutukluluk, tutukluluk süresi