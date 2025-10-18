https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/ehliyetini-yenilemeyen-7-bin-tl-odeyecek-son-tarih-uyarisi-1100285532.html
Ehliyetini yenilemeyen 7 bin TL ödeyecek: Son tarih uyarısı
Eski tip sürücü belgelerini henüz yenilemeyenler için son tarih yaklaşıyor. 31 Ekim 2025’e kadar başvuru yapmayanların ehliyetleri geçerliliğini yitirecek... 18.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-18T10:33+0300
2025-10-18T10:33+0300
2025-10-18T10:33+0300
türki̇ye
ehliyet
eski ehliyet
sürücü
sürücü belgesi
i̇çişleri bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg
İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyet sahiplerine kritik bir hatırlatma yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eski tip sürücü belgeleri 1 Kasım 2025 itibarıyla geçerliliğini yitirecek.Vatandaşların 31 Ekim 2025’e kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenlerin belgeleri resmen geçersiz sayılacak ve araç kullanmaları halinde cezai işlem uygulanabilecek.Yenileme ücreti 15 TL, sonrası 7 bin 438 TLİçişleri Bakanlığı, şu anda devam eden yenileme sürecinde eski tip ehliyetlerin sadece 15 TL karşılığında değiştirilebildiğini hatırlattı.Ancak süre dolduktan sonra bu ücretler ciddi oranda artacak:Bu nedenle vatandaşların 31 Ekim 2025’e kadar işlemlerini tamamlamaları isteniyor.Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?Ehliyet yenileme işlemleri için üç farklı kanal üzerinden randevu alınabiliyor:Başvurular yalnızca nüfus müdürlükleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Yeni tip sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıyor ve PTT aracılığıyla vatandaşların adreslerine gönderiliyor.Ehliyet yenilemede gerekli belgelerEhliyet yenilemek isteyen vatandaşların başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor:
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_93eaa2ec417754e53e7b56057fe0377f.jpg
eski tip ehliyet, sürücü belgesi yenileme, i̇çişleri bakanlığı, ehliyet yenileme ücreti, nüfus müdürlüğü, 31 ekim son tarih
Ehliyetini yenilemeyen 7 bin TL ödeyecek: Son tarih uyarısı
İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyet sahiplerine kritik bir hatırlatma yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eski tip sürücü belgeleri 1 Kasım 2025 itibarıyla geçerliliğini yitirecek.
Vatandaşların 31 Ekim 2025’e kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenlerin belgeleri resmen geçersiz sayılacak ve araç kullanmaları halinde cezai işlem uygulanabilecek.
Yenileme ücreti 15 TL, sonrası 7 bin 438 TL
İçişleri Bakanlığı, şu anda devam eden yenileme sürecinde eski tip ehliyetlerin sadece 15 TL karşılığında değiştirilebildiğini hatırlattı.
Ancak süre dolduktan sonra bu ücretler ciddi oranda artacak:
B sınıfı sürücü belgesi
yenileme bedeli 7 bin 438 lira 60 kuruş
olacak.
A, A1, A2 ve F sınıfı
belgeler için 3 bin 643 lira
,
B1, BE, C1, CIE, C, CE, DI, DIE, D, DE, G ve M sınıfları
için ise 11 bin 235 lira
ödenecek.
Bu nedenle vatandaşların 31 Ekim 2025’e kadar işlemlerini tamamlamaları isteniyor.
Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?
Ehliyet yenileme işlemleri için üç farklı kanal üzerinden randevu alınabiliyor:
Başvurular yalnızca nüfus müdürlükleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Yeni tip sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıyor ve PTT aracılığıyla vatandaşların adreslerine gönderiliyor.
Ehliyet yenilemede gerekli belgeler
Ehliyet yenilemek isteyen vatandaşların başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor:
Yetkili sağlık kuruluşundan alınmış sürücü sağlık raporu
,
Son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf
,
MERNİS sisteminde kayıtlı açık adres bilgisi
,
15 TL’lik yenileme bedelinin ödendiğine dair makbuz
.