https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/ehliyetini-yenilemeyen-7-bin-tl-odeyecek-son-tarih-uyarisi-1100285532.html

Ehliyetini yenilemeyen 7 bin TL ödeyecek: Son tarih uyarısı

Ehliyetini yenilemeyen 7 bin TL ödeyecek: Son tarih uyarısı

Sputnik Türkiye

Eski tip sürücü belgelerini henüz yenilemeyenler için son tarih yaklaşıyor. 31 Ekim 2025’e kadar başvuru yapmayanların ehliyetleri geçerliliğini yitirecek... 18.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-18T10:33+0300

2025-10-18T10:33+0300

2025-10-18T10:33+0300

türki̇ye

ehliyet

eski ehliyet

sürücü

sürücü belgesi

i̇çişleri bakanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0a/18/1062652202_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_72ad5221464a5add06990f6e56ba7b0e.jpg

İçişleri Bakanlığı, eski tip ehliyet sahiplerine kritik bir hatırlatma yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, eski tip sürücü belgeleri 1 Kasım 2025 itibarıyla geçerliliğini yitirecek.Vatandaşların 31 Ekim 2025’e kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu tarihe kadar ehliyetini yenilemeyenlerin belgeleri resmen geçersiz sayılacak ve araç kullanmaları halinde cezai işlem uygulanabilecek.Yenileme ücreti 15 TL, sonrası 7 bin 438 TLİçişleri Bakanlığı, şu anda devam eden yenileme sürecinde eski tip ehliyetlerin sadece 15 TL karşılığında değiştirilebildiğini hatırlattı.Ancak süre dolduktan sonra bu ücretler ciddi oranda artacak:Bu nedenle vatandaşların 31 Ekim 2025’e kadar işlemlerini tamamlamaları isteniyor.Ehliyet yenileme başvurusu nasıl yapılır?Ehliyet yenileme işlemleri için üç farklı kanal üzerinden randevu alınabiliyor:Başvurular yalnızca nüfus müdürlükleri üzerinden gerçekleştiriliyor. Yeni tip sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanıyor ve PTT aracılığıyla vatandaşların adreslerine gönderiliyor.Ehliyet yenilemede gerekli belgelerEhliyet yenilemek isteyen vatandaşların başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri ibraz etmeleri gerekiyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/ali-yerlikaya-paylasti-ambulansa-yol-vermeyen-suruculere-agir-cezalar-geliyor-1100284812.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eski tip ehliyet, sürücü belgesi yenileme, i̇çişleri bakanlığı, ehliyet yenileme ücreti, nüfus müdürlüğü, 31 ekim son tarih