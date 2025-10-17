Türkiye
Trump: Şi ile görüşeceğim
Donald Trump, ABD merkezli Fox Business Network’e verdiği röportajda iki hafta içinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme yapacağını söylerken, ‘Çin ile işlerin yoluna gireceğini düşündüğünü’ kaydetti.‘Beni bunu yapmaya zorladılar’ABD Başkanı, Çin’den gelen mallar için önerdiği yüzde 100’lük gümrük vergisinin sürdürülebilir olmayacağını da kaydetti:Ne olmuştu?Trump, geçen hafta sosyal medya paylaşımında, yönetiminin Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik yeni kısıtlamalarına yanıt olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.Trump, paylaşımında Çin'e uygulayacağı yaptırımın içeriğini şu şekilde paylaştı:Trump ardından bu hafta da Çin’in ABD’den soya fasulyesi alımlarını kasıtlı olarak durdurduğunu öne sürerek, Çin'le yemeklik yağ ve bazı diğer ticaret kalemlerinde iş ilişkilerini sonlandırmayı değerlendirdiğini de söyledi.
15:30 17.10.2025
ABD Başkanı Trump, cuma günü yaptığı açıklamada Çin’den gelen maller için yüzde 100’lük gümrük vergisinin sürdürülebilir olmadığını söylerken, iki hafta içerisinde Çin lideri Şi ile görüşeceğini söyledi.
Donald Trump, ABD merkezli Fox Business Network’e verdiği röportajda iki hafta içinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme yapacağını söylerken, ‘Çin ile işlerin yoluna gireceğini düşündüğünü’ kaydetti.

‘Beni bunu yapmaya zorladılar’

ABD Başkanı, Çin’den gelen mallar için önerdiği yüzde 100’lük gümrük vergisinin sürdürülebilir olmayacağını da kaydetti:

Bu sürdürülebilir değil, ama oran bu. Beni bunu yapmaya zorladılar.

Ne olmuştu?

Trump, geçen hafta sosyal medya paylaşımında, yönetiminin Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik yeni kısıtlamalarına yanıt olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.
Trump, paylaşımında Çin'e uygulayacağı yaptırımın içeriğini şu şekilde paylaştı:

1 Kasım 2025 itibarıyla (veya Çin’in ek önlemlerine bağlı olarak daha önce), Amerika Birleşik Devletleri, Çin’den yapılan ithalata yüzde 100 ek gümrük vergisi uygulayacaktır. Bu vergi, halihazırda ödenmekte olan tüm tarifelerin üzerine eklenecektir. Ayrıca, 1 Kasım’dan itibaren kritik tüm yazılımlar için ihracat kontrolleri uygulanacaktır.

Trump ardından bu hafta da Çin’in ABD’den soya fasulyesi alımlarını kasıtlı olarak durdurduğunu öne sürerek, Çin'le yemeklik yağ ve bazı diğer ticaret kalemlerinde iş ilişkilerini sonlandırmayı değerlendirdiğini de söyledi.
