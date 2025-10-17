https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/trump-si-ile-gorusecegim-1100272071.html

Trump: Şi ile görüşeceğim

Trump: Şi ile görüşeceğim

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Trump, cuma günü yaptığı açıklamada Çin’den gelen maller için yüzde 100’lük gümrük vergisinin sürdürülebilir olmadığını söylerken, iki hafta... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-17T15:30+0300

2025-10-17T15:30+0300

2025-10-17T15:33+0300

dünya

donald trump

çin devlet başkanı şi cinping

çin

fox business

gümrük vergileri

abd - çin ticaret savaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0f/1100217399_0:0:1068:602_1920x0_80_0_0_b3330757d99f8b87cb10146452e77064.png

Donald Trump, ABD merkezli Fox Business Network’e verdiği röportajda iki hafta içinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir görüşme yapacağını söylerken, ‘Çin ile işlerin yoluna gireceğini düşündüğünü’ kaydetti.‘Beni bunu yapmaya zorladılar’ABD Başkanı, Çin’den gelen mallar için önerdiği yüzde 100’lük gümrük vergisinin sürdürülebilir olmayacağını da kaydetti:Ne olmuştu?Trump, geçen hafta sosyal medya paylaşımında, yönetiminin Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına yönelik yeni kısıtlamalarına yanıt olarak yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.Trump, paylaşımında Çin'e uygulayacağı yaptırımın içeriğini şu şekilde paylaştı:Trump ardından bu hafta da Çin’in ABD’den soya fasulyesi alımlarını kasıtlı olarak durdurduğunu öne sürerek, Çin'le yemeklik yağ ve bazı diğer ticaret kalemlerinde iş ilişkilerini sonlandırmayı değerlendirdiğini de söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/putin-ve-trump-macaristanda-hangi-mekanda-gorusecek-1100257316.html

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

donald trump, çin devlet başkanı şi cinping, çin, fox business, gümrük vergileri, abd - çin ticaret savaşı