https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/buyukcekmecede-tir-devrildi-edirne-istikameti-trafige-kapatildi-1100288327.html

Büyükçekmece'de tır devrildi: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

Büyükçekmece'de tır devrildi: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. 18.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-18T12:05+0300

2025-10-18T12:05+0300

2025-10-18T12:05+0300

türki̇ye

trafik kazası

büyükçekmece

edirne

i̇stanbul

d-100 kara yolu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/12/1100287756_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_e1a9c54860acff3994d3933d165ed9a6.jpg

D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yan yollardan sağlanıyor. Yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiD-100 kara yolu Edirne istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 AAR 214 plakalı tır, Büyükçekmece mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak devrildi.Tırın sürücüsü, aracın patlayan camından kendi imkanıyla dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yol kapandıYaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik akışı sağlanamıyor. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken tırın kaldırılması için çalışma yapılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/mangonun-kurucusunun-olumunde-son-dakika-gelismesi-oglu-hakkinda-cinayet-suphesiyle-sorusturma-1100268302.html

türki̇ye

büyükçekmece

edirne

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

trafik kazası, büyükçekmece, edirne, i̇stanbul, d-100 kara yolu