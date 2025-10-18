Türkiye
Büyükçekmece'de tır devrildi: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
Büyükçekmece'de tır devrildi: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı
İstanbul D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. 18.10.2025, Sputnik Türkiye
D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yan yollardan sağlanıyor. Yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybettiD-100 kara yolu Edirne istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 AAR 214 plakalı tır, Büyükçekmece mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak devrildi.Tırın sürücüsü, aracın patlayan camından kendi imkanıyla dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Yol kapandıYaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik akışı sağlanamıyor. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken tırın kaldırılması için çalışma yapılıyor.
Büyükçekmece'de tır devrildi: Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

12:05 18.10.2025
Abone ol
İstanbul D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı.
D-100 kara yolu Büyükçekmece mevkisinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik yan yollardan sağlanıyor.
Yağışın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti

D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 59 AAR 214 plakalı tır, Büyükçekmece mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkarak devrildi.
Tırın sürücüsü, aracın patlayan camından kendi imkanıyla dışarı çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yol kapandı

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Devrilen tırın yolu kapatması nedeniyle D-100 kara yolu Edirne istikametinde trafik akışı sağlanamıyor. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken tırın kaldırılması için çalışma yapılıyor.
