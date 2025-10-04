Diyanet İşleri Başkanlığı’nda kapsamlı değişikliklere gidildi
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, çeşitli bakanlık ve kurumlara atamalar yapılırken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çok sayıda üst düzey görevden alma ve yeni atama gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına yönelik atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Müfettişliği görevine Ahmet Erdaş atandı. Adli Tıp Kurumu Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliği'ne ise Uzman Dr. Eda Yiğit getirildi.
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda kapsamlı değişiklikler
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine yeni atamalar yapıldı.
Kurul üyeliklerine şu isimler getirildi:
Doç. Dr. Bayram Köseoğlu
Doç. Dr. Mustafa Çakır
Dr. Yahya Solmaz
Lokman Arslan
Dr. Fatih Mehmet Aydın
Tahir Tural
Ayrıca birçok üniversiteden öğretim üyeleri de Din İşleri Yüksek Kurulu’nda görevlendirildi. Görevlendirilen akademisyenler arasında şu isimler yer aldı:
Prof. Dr. Ömer Kara
Prof. Dr. Metin Özdemir
Prof. Dr. Yaşar Yiğit
Prof. Dr. Halit Çalış
Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu
Doç. Dr. Yüksel Salman
Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı
Prof. Dr. Huriye Martı
Doç. Dr. Necmeddin Güney
Doç. Dr. Süleyman Gümrükçüoğlu
Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bazı üst düzey yöneticiler görevden alındı. Görevden alınanlar arasında şunlar yer aldı:
Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları: Burhan İşliyen, Kadir Dinç, Selim Argun, İbrahim Hilmi Karslı
Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü: Remzi Bircan
Din Hizmetleri Genel Müdürü: Şaban Kondi
Dış İlişkiler Genel Müdürü: Mahmut Özdemir
Dini Yayınlar Genel Müdürü: Cafer Tayyar Doymaz
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü: Bünyamin Kahraman
İnsan Kaynakları Genel Müdürü: Akif Pusmaz
Strateji Geliştirme Başkanı: Mustafa Irmaklı
Rehberlik ve Teftiş Başkanı: Hasan Güçlü
Bu görevlere yeni atanan isimler ise şöyle:
Hüseyin Hazırlar, Hafız Osman Şahin, Fatih Mehmet Karaca, Hatice Boynukalın Şenkardeşler – Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları
Hüseyin Demirhan – Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü
Metin Akbaş – Din Hizmetleri Genel Müdürü
Ensari Yentürk – Dış İlişkiler Genel Müdürü
Hamza Bayram – Dini Yayınlar Genel Müdürü
Nazif Fethi Yalçınkaya – Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü
Sinan Kazancı – İnsan Kaynakları Genel Müdürü
Halit Güldemir – Strateji Geliştirme Başkanı
Mehmet Arslan – Rehberlik ve Teftiş Başkanı
Ertuğrul Coşkun – 1. Hukuk Müşaviri
Ayrıca, Ahmet İshak Demir Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na, Emrullah Tuncel ise İstanbul İl Müftülüğü görevine getirildi.