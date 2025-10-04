https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/diyanet-isleri-baskanliginda-kapsamli-degisikliklere-gidildi-1099900401.html

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda kapsamlı değişikliklere gidildi

04.10.2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı bakanlık ve kamu kurumlarına yönelik atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda açık bulunan İş Müfettişliği görevine Ahmet Erdaş atandı. Adli Tıp Kurumu Beşinci İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliği'ne ise Uzman Dr. Eda Yiğit getirildi.Diyanet İşleri Başkanlığı’nda kapsamlı değişikliklerDiyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliklerine yeni atamalar yapıldı.Kurul üyeliklerine şu isimler getirildi:Ayrıca birçok üniversiteden öğretim üyeleri de Din İşleri Yüksek Kurulu’nda görevlendirildi. Görevlendirilen akademisyenler arasında şu isimler yer aldı:Diyanet İşleri Başkanlığı’nda bazı üst düzey yöneticiler görevden alındı. Görevden alınanlar arasında şunlar yer aldı: Bu görevlere yeni atanan isimler ise şöyle:Ayrıca, Ahmet İshak Demir Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı’na, Emrullah Tuncel ise İstanbul İl Müftülüğü görevine getirildi.

