'Avusturya, AB'nin Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini destekleyecek'
‘Avusturya, AB’nin Rusya’ya yönelik 19. yaptırım paketini destekleyecek’
Avusturya'nın Lüksemburg'daki AB dışişleri bakanları toplantısında Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketini onaylayacağı belirtildi. 18.10.2025
APA haber ajansının Avusturya Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Avusturya, pazartesi günü Lüksemburg’da düzenlenecek AB dışişleri bakanları toplantısında Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı 19. yaptırım paketini onaylayacak.Haberde, “Avusturya, Lüksemburg’daki AB dışişleri bakanları toplantısında Rusya’ya yönelik 19. yaptırım paketine onay verecek. Ayrıca Viyana, Rusya’ya yönelik baskının sürdürülmesini destekliyor” ifadelerine yer verildi.Daha önce EUObserver, AB ülkelerinin daimi temsilcilerinin, Avusturya ve Slovakya’nın itirazları nedeniyle yeni yaptırımlar konusunda anlaşamadığını bildirmişti.Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovakya'nın, Avrupa Konseyi'nin Avrupa Komisyonu'na yönelik formülasyon ve talimatlar konusunda ‘makul öneriler’ sunmaması halinde, Rusya karşıtı 19. yaptırım paketini desteklemeyeceğini açıklamıştı.Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
18:27 18.10.2025
Avusturya’nın Lüksemburg’daki AB dışişleri bakanları toplantısında Rusya’ya yönelik 19. yaptırım paketini onaylayacağı belirtildi.
APA haber ajansının Avusturya Dışişleri Bakanlığı’na dayandırdığı haberine göre, Avusturya, pazartesi günü Lüksemburg’da düzenlenecek AB dışişleri bakanları toplantısında Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya karşı 19. yaptırım paketini onaylayacak.
Haberde, “Avusturya, Lüksemburg’daki AB dışişleri bakanları toplantısında Rusya’ya yönelik 19. yaptırım paketine onay verecek. Ayrıca Viyana, Rusya’ya yönelik baskının sürdürülmesini destekliyor” ifadelerine yer verildi.
Daha önce EUObserver, AB ülkelerinin daimi temsilcilerinin, Avusturya ve Slovakya’nın itirazları nedeniyle yeni yaptırımlar konusunda anlaşamadığını bildirmişti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Slovakya'nın, Avrupa Konseyi'nin Avrupa Komisyonu'na yönelik formülasyon ve talimatlar konusunda ‘makul öneriler’ sunmaması halinde, Rusya karşıtı 19. yaptırım paketini desteklemeyeceğini açıklamıştı.
Rusya, Batı'nın birkaç yıl önce uygulamaya başladığı ve yoğunlaştırmaya devam ettiği yaptırım baskısıyla başa çıkacağını defalarca ifade etmişti. Moskova, Batı'nın yaptırımların başarısızlığını kabul etme cesaretinden yoksun olduğunu kaydetmişti. Batılı uzmanlar ve siyasetçiler de Rusya karşı uygulanan yaptırımların etkisiz olduğu görüşünü defalarca dile getirmişti.
