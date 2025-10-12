https://anlatilaninotesi.com.tr/20251012/abdde-temyiz-mahkemesi-karari-trump-chicagoya-asker-gonderemeyecek-1100115166.html
ABD'de temyiz mahkemesi kararı: Trump Chicago’ya asker gönderemeyecek
12.10.2025
ABD 7. Temyiz Mahkemesi, Trump yönetiminin Illinois eyaletine Ulusal Muhafız birlikleri konuşlandırma talebini reddetti. Böylece daha önce konuşlandırmayı durduran alt mahkeme kararı yürürlükte kaldı. Mahkeme, federal birliklerin şu an Illinois’ten ayrılmasına gerek olmadığını ve yeni asker sevkiyatının gerekli olmadığını bildirdi. Sevkiyat planında Teksas Ulusal Muhafızları’ndan çağrılan yüzlerce asker yer alıyordu.'Güvenlik ihtiyacı inandırıcı değil' Davanın yargıcı April Perry, Beyaz Saray’ın askerlerin 'federal ajanları şiddet yanlısı protestoculardan korumak için gerekli olduğu' iddiasını inandırıcı bulmadı. Chicago ve diğer şehirlerdeki gösterilerin çoğunlukla barışçıl olduğu vurgulanırken, Trump yönetiminin durumu abartarak askeri müdahaleye gerekçe üretmeye çalıştığı öne sürüldü.Demokrat eyaletler ayakta Illinois davası, Demokrat valilerin Trump’a açtığı ikinci Ulusal Muhafız davası oldu. Daha önce de Oregon’daki bir mahkeme, Trump’ın Portland’a asker göndermesini engellemişti. Trump ise geri adım atmayacağını belirterek diğer Demokratların yönettiği şehirlerde de Ulusal Muhafız konuşlandırabileceğini söylemişti.Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararı 23 Ekim’e kadar geçerli olacak. Ancak uzmanlara göre süreç uzayabilir ve dosya yüksek mahkemeye taşınabilir.
