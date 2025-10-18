https://anlatilaninotesi.com.tr/20251018/abd-baskani-trump-duyurdu-ulkemize-ilerleyen-uyusturucu-yuklu-bir-denizalti-imha-edildi-1100296260.html
ABD Başkanı Trump duyurdu: 'Ülkemize ilerleyen uyuşturucu yüklü bir denizaltı imha edildi'
ABD Başkanı Trump duyurdu: 'Ülkemize ilerleyen uyuşturucu yüklü bir denizaltı imha edildi'
ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, ABD'ye doğru ilerleyen büyük bir uyuşturucu denizaltısının imha edildiğini duyurdu. 18.10.2025
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’ye doğru ilerlemekte olan bir uyuşturucu denizaltısının imha edildiğini bildirdi.Trump söz konusu operasyon sonucunda denizaltıda bulunan dört uyuşturucu kaçakçısından ikisinin öldüğünü ekledi.Trump açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
ABD Başkanı Trump duyurdu: 'Ülkemize ilerleyen uyuşturucu yüklü bir denizaltı imha edildi'
22:08 18.10.2025 (güncellendi: 22:09 18.10.2025)
ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, ABD'ye doğru ilerleyen büyük bir uyuşturucu denizaltısının imha edildiğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’ye doğru ilerlemekte olan bir uyuşturucu denizaltısının imha edildiğini bildirdi.
Trump söz konusu operasyon sonucunda denizaltıda bulunan dört uyuşturucu kaçakçısından ikisinin öldüğünü ekledi.
Trump açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Çok büyük uyuşturucu taşıyan bir denizaltıyı yok etmek benim için büyük onurdu. Söz konusu denizaltı, iyi bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı transit güzergahı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri’ne doğru seyrediyordu. ABD istihbaratı, bu geminin ağırlıklı olarak fentanil ve diğer yasadışı uyuşturucularla yüklü olduğunu doğruladı. Gemide dört bilinen uyuşturucu teröristi vardı. Teröristlerden ikisi öldü. Bu denizaltının karaya ulaşmasına izin verseydim en az 25 bin Amerikalı ölecekti. Hayatta kalan iki terörist, menşe ülkeleri Ekvador ile Kolombiya’ya gözaltına alınmak ve yargılanmak üzere geri gönderiliyor. Bu saldırıda hiçbir ABD kuvveti zarar görmedi. Benim gözetimimde, Amerika Birleşik Devletleri kara ya da deniz yoluyla yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı yapan uyuşturucu teröristlerine tolerans göstermeyecektir. Bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim!