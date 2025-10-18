ABD Başkanı Trump duyurdu: 'Ülkemize ilerleyen uyuşturucu yüklü bir denizaltı imha edildi'

Çok büyük uyuşturucu taşıyan bir denizaltıyı yok etmek benim için büyük onurdu. Söz konusu denizaltı, iyi bilinen bir uyuşturucu kaçakçılığı transit güzergahı üzerinden Amerika Birleşik Devletleri’ne doğru seyrediyordu. ABD istihbaratı, bu geminin ağırlıklı olarak fentanil ve diğer yasadışı uyuşturucularla yüklü olduğunu doğruladı. Gemide dört bilinen uyuşturucu teröristi vardı. Teröristlerden ikisi öldü. Bu denizaltının karaya ulaşmasına izin verseydim en az 25 bin Amerikalı ölecekti. Hayatta kalan iki terörist, menşe ülkeleri Ekvador ile Kolombiya’ya gözaltına alınmak ve yargılanmak üzere geri gönderiliyor. Bu saldırıda hiçbir ABD kuvveti zarar görmedi. Benim gözetimimde, Amerika Birleşik Devletleri kara ya da deniz yoluyla yasadışı uyuşturucu kaçakçılığı yapan uyuşturucu teröristlerine tolerans göstermeyecektir. Bu konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederim!