https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/yuksek-sesle-muzik-dinleyen-surucuye-11-bin-tl-ceza-1100252866.html

Yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 11 bin TL ceza

Yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 11 bin TL ceza

Sputnik Türkiye

Adana'da üksek sesle müzik dinleyerek çevredekileri rahatsız eden sürücüye 11 bin 253 lira ceza verilirken aracın amacı dışında kullanılması nedeniyle de... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-17T02:49+0300

2025-10-17T02:49+0300

2025-10-17T03:04+0300

türki̇ye

adana

müzik

yüksek ses

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/08/15/1060194205_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e6142f0bd5854dabca2c0c1e9af24636.jpg

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yüksek sesle müzik dinleyerek rahatsızlık veren sürücüye yönelik başlattığı çalışmada 24 yaşındaki E.Ç'nin kullandığı çekiciyi trafikte durdurdu.Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda yapılan incelemede sürücüye 'yüksek sesle müzik dinlemek' ve 'mevzuata uygun olmayan ışık donanımı kullanma' suçlarından 11 bin 253 lira ceza kesildi. Araç ise amacı dışında kullanıldığı belirlenerek 15 gün trafikten men edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/6-kisinin-hayatini-kaybettigi-bungalov-davasinda-karar-aciklandi-1100250976.html

türki̇ye

adana

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

adana, müzik, yüksek ses