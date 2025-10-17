https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/yuksek-sesle-muzik-dinleyen-surucuye-11-bin-tl-ceza-1100252866.html
Yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 11 bin TL ceza
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yüksek sesle müzik dinleyerek rahatsızlık veren sürücüye yönelik başlattığı çalışmada 24 yaşındaki E.Ç'nin kullandığı çekiciyi trafikte durdurdu.Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda yapılan incelemede sürücüye 'yüksek sesle müzik dinlemek' ve 'mevzuata uygun olmayan ışık donanımı kullanma' suçlarından 11 bin 253 lira ceza kesildi. Araç ise amacı dışında kullanıldığı belirlenerek 15 gün trafikten men edildi.
02:49 17.10.2025 (güncellendi: 03:04 17.10.2025)
