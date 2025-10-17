Türkiye
Yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 11 bin TL ceza
Yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 11 bin TL ceza
Adana'da üksek sesle müzik dinleyerek çevredekileri rahatsız eden sürücüye 11 bin 253 lira ceza verilirken aracın amacı dışında kullanılması nedeniyle de... 17.10.2025
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yüksek sesle müzik dinleyerek rahatsızlık veren sürücüye yönelik başlattığı çalışmada 24 yaşındaki E.Ç'nin kullandığı çekiciyi trafikte durdurdu.Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda yapılan incelemede sürücüye 'yüksek sesle müzik dinlemek' ve 'mevzuata uygun olmayan ışık donanımı kullanma' suçlarından 11 bin 253 lira ceza kesildi. Araç ise amacı dışında kullanıldığı belirlenerek 15 gün trafikten men edildi.
Yüksek sesle müzik dinleyen sürücüye 11 bin TL ceza

02:49 17.10.2025 (güncellendi: 03:04 17.10.2025)
Adana'da üksek sesle müzik dinleyerek çevredekileri rahatsız eden sürücüye 11 bin 253 lira ceza verilirken aracın amacı dışında kullanılması nedeniyle de sürücünün kullandığı çekicic trafikten 15 gün men edildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, yüksek sesle müzik dinleyerek rahatsızlık veren sürücüye yönelik başlattığı çalışmada 24 yaşındaki E.Ç'nin kullandığı çekiciyi trafikte durdurdu.
Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda yapılan incelemede sürücüye 'yüksek sesle müzik dinlemek' ve 'mevzuata uygun olmayan ışık donanımı kullanma' suçlarından 11 bin 253 lira ceza kesildi.
Araç ise amacı dışında kullanıldığı belirlenerek 15 gün trafikten men edildi.
Bungalov faciası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
TÜRKİYE
6 kişinin hayatını kaybettiği bungalov davasında karar açıklandı
Dün, 23:35
