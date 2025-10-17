https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/yogun-bakimdaki-fatih-urekin-menajerinden-yeni-aciklama-geldi-dualarinizi-eksik-etmeyin-1100271798.html
Yoğun bakımdaki Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama geldi: 'Dualarınızı eksik etmeyin'
Yoğun bakımdaki Fatih Ürek'in menajerinden yeni açıklama geldi: 'Dualarınızı eksik etmeyin'
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakıma alındı. Tedavisinin sürdüğünü belirten menajeri Mert Siliv, "Durumu stabil...
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, önceki gün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçirdi. “Hadi Hadi” şarkısıyla tanınan 59 yaşındaki sanatçıya ilk müdahale evinde yapıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Ürek, yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakıma alındı.
Ünlü sanatçının sevenleri, sosyal medyada “Geçmiş olsun Fatih Ürek” paylaşımları yaparak destek mesajları gönderdi.
'Durumu stabil, ciddiyetini koruyor'
Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, sanatçının sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Siliv, asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Değerli sanatçımız Fatih Ürek’in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz.”
Açıklamanın ardından sanatçının hayranları ve yakın dostları sosyal medyada geçmiş olsun mesajları paylaştı.
20 dakika kalp masajı yapıldı
Fatih Ürek’in doktoru, sanatçının kalp ritminin kontrol altına alındığını ancak beynin oksijensiz kalma riskine karşı sürecin dikkatle izlendiğini belirtmişti. Doktor, “Fatih Bey’in kalbi ve ritmi şu anda kontrol altında. Ancak kendisine yaklaşık 20 dakika boyunca kalp masajı yapılmak zorunda kalındı. Beynin oksijensiz kalıp kalmadığı konusunda gözlemlerimiz sürüyor” açıklamasında bulunmuştu.