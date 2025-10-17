https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/taylor-swift-canlandirdi-orijinal-tablonun-bulundugu-muzeye-ziyaretci-akini-basladi-1100256861.html
Taylor Swift canlandırdı, orijinal tablonun bulunduğu müzeye ziyaretçi akını başladı
Taylor Swift canlandırdı, orijinal tablonun bulunduğu müzeye ziyaretçi akını başladı
Ünlü şarkıcı Taylor Swift, yeni şarkısı 'The Fate of Ophelia'yı sosyal medyada paylaştı. Şarkının videosu 11 günde 65 milyon izlenirken videoda Swift'in... 17.10.2025
Her şey Swift'in günler önce The Fate of Ophelia adlı yeni şarkısını piyasaya sürmesiyle başladı. Şarkıya bir de müzik videosu çeken Swift, klibinin başlangıcında Friedrich Heyser'in, William Shakespeare'in aynı adlı oyununda Hamlet'in sevgilisi Ophelia'yı konu alan bir Art Nouveau tablosunu canlandırdı. Beyaz OpheliaHeyser'in tuval üzerine yağlıboya tablosu, Ophelia figürünü beyazlara bürünmüş ve beyaz nilüferlerle çevrili olarak sunuyor. Tablonun kesin yapım yılı bilinmemekle birlikte uzmanlar, 1900'lü yıllara tarihleniyor.Eserin bulunduğu Berlin'deki Wiesbaden Müzesi, müzik videosunun sadece Youtube'da 65 milyon izlenmesini takiben Taylor Swift hayranlarının akınına uğramaya başladı. Swift'in kendi yorumuna model teşkil ettiği anlaşılan Friedrich Heyser'in eserini görmek için yüzlerce kişi her gün Batı Almanya'daki Wiesbaden Müzesi'ne akın ediyor.Ziyaretçi ilgisinden memnun olduklarını belirten müze yetkilileri basına yaptığı açıklamada "Taylor Swift'in müzedeki bu tabloyu videosu için ilham kaynağı olarak kullanmasına hem şaşırdık hem de çok sevindik. Şu sıralar tam bir Ophelia dönemindeyiz ve bu bizi gerçekten şaşırttı ama çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.'Herkes Ophelia gibi giyinsin gelsin'Müze internet sitesinde yaptığı duyuruda "Taylor Swift'in "Ophelia" adlı eseri Wiesbaden Müzesi'nde" adlı bir sergi etkiliği düzenlediğini açıkladı. 2 Kasım'daki etkinliğin biletleri tükendi ve tanıtımında şu ifadeler yer aldı:
Ünlü şarkıcı Taylor Swift, yeni şarkısı 'The Fate of Ophelia'yı sosyal medyada paylaştı. Şarkının videosu 11 günde 65 milyon izlenirken videoda Swift'in canlandırdığı ünlü bir tablo, tüm dikkatleri üzerine çekti. Tablonun bulunduğu Almanya'daki müzeye ziyaretçi akını başlarken müze ise bu fırsatı etkinliğe dönüştü.
Almanya'daki Wiesbaden Müzesi, bugünlerde Taylor Swift hayranlarının akınına uğruyor. Müzeye ziyaretçi akını öyle bir hal aldı ki müze yetkilileri şaşkınlıklarını gizleyemedi. Fırsatı değerlendiren müze, ünlü sanatçıdan kaynaklanan bu özel ilgiyi Taylor Swift'e özel bir etkinliğe dönüştürdü.
Her şey Swift'in günler önce The Fate of Ophelia adlı yeni şarkısını piyasaya sürmesiyle başladı. Şarkıya bir de müzik videosu çeken Swift, klibinin başlangıcında Friedrich Heyser'in, William Shakespeare'in aynı adlı oyununda Hamlet'in sevgilisi Ophelia'yı konu alan bir Art Nouveau tablosunu canlandırdı.
Heyser'in tuval üzerine yağlıboya tablosu, Ophelia figürünü beyazlara bürünmüş ve beyaz nilüferlerle çevrili olarak sunuyor. Tablonun kesin yapım yılı bilinmemekle birlikte uzmanlar, 1900'lü yıllara tarihleniyor.
Eserin bulunduğu Berlin'deki Wiesbaden Müzesi, müzik videosunun sadece Youtube'da 65 milyon izlenmesini takiben Taylor Swift hayranlarının akınına uğramaya başladı. Swift'in kendi yorumuna model teşkil ettiği anlaşılan Friedrich Heyser'in eserini görmek için yüzlerce kişi her gün Batı Almanya'daki Wiesbaden Müzesi'ne akın ediyor.
Ziyaretçi ilgisinden memnun olduklarını belirten müze yetkilileri basına yaptığı açıklamada "Taylor Swift'in müzedeki bu tabloyu videosu için ilham kaynağı olarak kullanmasına hem şaşırdık hem de çok sevindik. Şu sıralar tam bir Ophelia dönemindeyiz ve bu bizi gerçekten şaşırttı ama çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
'Herkes Ophelia gibi giyinsin gelsin'
Müze internet sitesinde yaptığı duyuruda "Taylor Swift'in "Ophelia" adlı eseri Wiesbaden Müzesi'nde" adlı bir sergi etkiliği düzenlediğini açıkladı. 2 Kasım'daki etkinliğin biletleri tükendi ve tanıtımında şu ifadeler yer aldı:
Dünyanın dört bir yanındaki hayranlar, Taylor Swift'in yeni albümünün çıkışını heyecanla bekliyordu. "The Fate of Ophelia", tek bir günde en çok dinlenen şarkı oldu.
Videonun yıldızı: Wiesbaden Müzesi koleksiyonundan bir eser! Bunu özel bir etkinlik için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.
Swiftie'ler ve sanat tutkunları, Swift'in şarkısını Ophelia karakterinin ardındaki hikâyeyle birleştiren eserin kısa bir turunun keyfini çıkarabilirler. Ziyaretçiler, müzeye bir Swiftie veya trajik güzellikteki Ophelia kostümüyle gelmeye davetlidir.