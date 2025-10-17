Taylor Swift canlandırdı, orijinal tablonun bulunduğu müzeye ziyaretçi akını başladı

Dünyanın dört bir yanındaki hayranlar, Taylor Swift'in yeni albümünün çıkışını heyecanla bekliyordu. "The Fate of Ophelia", tek bir günde en çok dinlenen şarkı oldu.

Videonun yıldızı: Wiesbaden Müzesi koleksiyonundan bir eser! Bunu özel bir etkinlik için bir fırsat olarak değerlendiriyoruz.

Swiftie'ler ve sanat tutkunları, Swift'in şarkısını Ophelia karakterinin ardındaki hikâyeyle birleştiren eserin kısa bir turunun keyfini çıkarabilirler. Ziyaretçiler, müzeye bir Swiftie veya trajik güzellikteki Ophelia kostümüyle gelmeye davetlidir.