Van'da yakaladığı kurdu evinin önüne tasmayla bağlayan kişiye ceza: Kurdu Jandarma kurtardı
Van’da bir kişinin doğada yakaladığı kurdu tasmayla evinin bahçesine bağlaması ve kurdun süreli kaçmaya çalışmasını gösteren video, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Eleştirilerin hedefinde olan video sonrasında Jandarma Genel Komutanlığı harekete geçerek kurdu esaretten kurtardı, söz konusu kişiye de 81 bin 355 lira para cezası kesildi.
Van'da bir kişinin doğadan yakaladığı yavru kurdu evinin önüne tasmayla bağlanmasını ve kurdun sürekli kaçmaya çalışmasını gösteren video, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Söz konusu videoya tepkiler yağarken Jandarma Genel Komutanlığı, harekete geçerek kurdu esaretten kurtardı.
Kurt, tedavi altına alınırken hayvana eziyet eden kişi hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı ve şahsa 81.355 TL idari para cezası uygulandı.
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından haberi "Doğanın dengesi, merhametle korunur" ifadelerini kullanarak açıklama yaptı.
Jandarmadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Van İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timimiz, sosyal medyada bir kurtun yakalanmasına ve bağlanmasına ilişkin paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.
Muradiye ilçesi Adaklı Mahallesi’nde bağlı halde tutulan kurt, ekiplerimiz tarafından kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Erciş Şefliği’ne teslim edildi.
Kurt’un tedavi ve bakımı burada yapılırken, hayvana eziyet eden şahıs hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı ve şahsa 81.355 TL idari para cezası uygulandı."