https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/vanda-yakaladigi-kurdu-evinin-onune-tasmayla-baglayan-kisiye-ceza-kurdu-jandarma-kurtardi-1100264379.html

Van'da yakaladığı kurdu evinin önüne tasmayla bağlayan kişiye ceza: Kurdu Jandarma kurtardı

Van'da yakaladığı kurdu evinin önüne tasmayla bağlayan kişiye ceza: Kurdu Jandarma kurtardı

Sputnik Türkiye

Van’da bir kişinin doğada yakaladığı kurdu tasmayla evinin bahçesine bağlaması ve kurdun süreli kaçmaya çalışmasını gösteren video, sosyal medyada milyonlarca... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-17T11:59+0300

2025-10-17T11:59+0300

2025-10-17T11:59+0300

türki̇ye

jandarma genel komutanlığı

van

doğa

kurt

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100263157_0:546:1080:1154_1920x0_80_0_0_c3618f12b506f58c7f83a1c5f9ece802.png

Van'da bir kişinin doğadan yakaladığı yavru kurdu evinin önüne tasmayla bağlanmasını ve kurdun sürekli kaçmaya çalışmasını gösteren video, sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. Söz konusu videoya tepkiler yağarken Jandarma Genel Komutanlığı, harekete geçerek kurdu esaretten kurtardı.Kurt, tedavi altına alınırken hayvana eziyet eden kişi hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı ve şahsa 81.355 TL idari para cezası uygulandı.Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından haberi "Doğanın dengesi, merhametle korunur" ifadelerini kullanarak açıklama yaptı. Jandarmadan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/bilim-insanlari-hayvan-interneti-calismalarini-surduruyor-papaganlar-yakin-arkadaslar-edinmeye-1099344839.html

türki̇ye

van

doğa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

jandarma genel komutanlığı, van, doğa, kurt