UNRWA: Gazze'de tarım arazileri tahrip edildi, gıda fiyatları yükseliyor

UNRWA: Gazze'de tarım arazileri tahrip edildi, gıda fiyatları yükseliyor

UNRWA, sosyal medya platformundaki hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki tarım arazilerinin neredeyse tamamına yakınının tahrip edildiği ve ulaşılamaz hale geldiği belirtildi.Gazze Şeridi'ndeki topraklarında ürettikleri mahsullerle geçimlerini sağlayan Filistinli ailelerin artık herhangi bir gelir kaynağının olmadığına işaret edilen açıklamada, bu nedenle pazara çıktıklarında gıda malzemeleri almaya maddi güçlerinin de yetmediği kaydedildi.Açıklamada, Gazze'de yükselen gıda fiyatlarına karşı uyarıda bulunularak eskiden kilosu 60 sent olan domatesin fiyatının (eğer bulunabiliyorsa) şimdi 15 dolara yükseldiği ifade edildi.Açıklamada ayrıca tarım sektörü yeniden ayağa kalkana kadar Gazze Şeridi'ne insani yardımların herhangi bir kısıtlama olmaksızın girmesi gerektiği vurgulandı.Yüzde 94'ünden fazlasını yok ettiGazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, İsrail ordusu bölgedeki 178 bin dönümlük tarım arazisinin yüzde 94'ünden fazlasını yok etti. Bu yıkım, yıllık 405 bin ton olan tarımsal üretim kapasitesini yaklaşık 28 bin tona düşürdü.Medya Ofisi'nin 6 Ekim 2025’te yayımladığı raporda, tarım sektörünün İsrail’in iki yıl süren saldırıları sonucunda yaklaşık 2,8 milyar dolarlık hasar gördüğü kaydedilmişti.Raporda, iki yıllık yıkımın ardından sebze ekili tarım alanlarının 93 bin dönümden yalnızca 4 bin dönüme düştüğü belirtilmişti.Ayrıca İsrail ordusunun bu sürede 1233 tarımsal kuyuyu kullanılamaz hale getirdiği, seraların yüzde 85’inden fazlasını yok ettiği aktarılmıştı.

