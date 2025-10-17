https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/gazzede-son-durum-bulasici-hastaliklar-kontrolden-cikiyor-cenaze-krizi-suruyor-1100265205.html

Gazze’de son durum: Bulaşıcı hastalıklar kontrolden çıkıyor, cenaze krizi sürüyor

DSÖ, Gazze’deki enfeksiyon vakalarının kontrolden çıktığı konusunda uyardı. Trump, Hamas’ı sert şekilde uyarırken Türkiye, Gazze’ye arama ekibi gönderdi. Ayrıntılar haberde...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze’de bulaşıcı hastalıkların “kontrolden çıktığı” uyarısında bulundu. DSÖ’ye göre bölgedeki 36 hastaneden yalnızca 13’ü kısmen hizmet verebiliyor.Donald Trump’ın Gazze için hazırladığı 20 maddelik plan, ateşkesin sonraki aşamalarında Hamas’ın silahsızlandırılmasını, silah bırakan Hamas liderlerine af teklif edilmesini ve savaş sonrası Gazze’de yeni bir yönetim kurulmasını öngörüyor.Plan ayrıca, uluslararası kuruluşların güneydeki Refah Sınır Kapısı’nın yeniden açılmasını beklediği bir dönemde insani yardım akışının artırılmasını da içeriyor.İtalya basınına göre İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Napoli’deki bir zirvede yaptığı açıklamada, stratejik öneme sahip sınır kapısının yeniden açılması için hazırlıkların sürdüğünü ve ‘pazar günü açılmasını umduğunu’ söyledi.Türkiye’den ekip gönderildiTürkiye, Gazze’deki yıkıntılar altında kalan cesetleri bulmak üzere onlarca arama-kurtarma uzmanını bölgeye gönderdi. Aynı gün, ABD Başkanı Donald Trump, bölgede yaşanan son infazlar nedeniyle Hamas’ı sert bir şekilde uyardı.Rehine cenazeleri kriziAteşkes anlaşması kapsamında Hamas, elindeki son 20 canlı rehineyi, ardından 9 rehine cenazesini İsrail’e teslim etmişti.Hamas, ulaşabildiği tüm rehine cesetlerini de teslim ettiğini belirtti. Ancak hala 19 kişinin cansız bedenine ulaşılamadığı, bu kişilerin Filistinlilerle birlikte yıkıntıların altında olabileceği kaydedildi.Hamas, İsrail ve Trump ne diyor?Türkiye’nin gönderdiği AFAD personeli arama çalışmalarına katılmak için bölgeye giderken, ölenlerin aileleri Hamas’a tepki gösterdi.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı’nın uyarısına atıfta bulunarak, Hamas’ın yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde İsrail’in “savaşa yeniden başlayacağını” söyledi ve “Tüm rehinelerin geri getirilmesi kararlılığımız tamdır” ifadelerini kullandı.‘Öldürmekten başka seçeneğimiz kalmaz’Trump, rehinelerin cenazelerinin iadesi konusunda sabır çağrısı yaparak, Hamas’ın “aslında cesetleri bulmak için kazı yaptığını” söylemişti. Ancak perşembe günü Truth Social’da yaptığı paylaşımda, “Eğer Hamas, anlaşmanın bir parçası olmayan şekilde Gazze’de insanları öldürmeye devam ederse, içeri girip onları öldürmekten başka seçeneğimiz kalmaz” dedi.

