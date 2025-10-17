https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/ukraynali-milletvekili-ukraynaya-tomahawk-fuzelerinin-sevkiyati-askiya-alindi-1100279042.html

Ukraynalı milletvekili: Ukrayna'ya Tomahawk füzelerinin sevkiyatı askıya alındı

Yüksek Rada milletvekili Yegor Çernev, Ukrayna'ya Amerikan Tomahawk füzelerinin teslimatı konusunun şimdilik askıya alındığını belirtti. 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Ukrayna Parlamentosu Ulusal Güvenlik, Savunma ve İstihbarat Komitesi Başkanı Yegor Çernev, ‘Mi-Ukrayna’ televizyonuna verdiği demeçte Ukrayna'ya Amerikan Tomahawk füzelerinin teslimatı konusunun şimdilik askıya alındığını ifade etti.Zelenskiy’in Trump ile görüşmesinde bu konuyu gündeme getirecek olsa da, diğer savunma yardımlarının ön planda olacağını belirten Çernev, “Tomahawk ile ilgili konu şimdilik askıya alınacak. Tüm diğer konular görüşülecek. Özellikle bize daha fazla hava savunma sistemi ve bunlar için füzelerin sağlanması, ancak daha önce olduğu gibi değil, Avrupalı ortaklarımız tarafından finansmanı sağlanan PURL programı aracılığıyla” dedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında perşembe günü telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Görüşmenin ardından Trump, Rus liderle Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bir görüşme yapacaklarını duyurmuştu. Rusya ve ABD başkanlarının görüşmesinde, Kiev'e uzun menzilli Tomahawk seyir füzelerin olası tedariki konusunun da gündeme geldiğini Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov açıklamıştı.Daha önce Trump, Ukrayna’ya Tomahawk füzeleri gönderme konusundaki kararını neredeyse verdiğini, ancak Kiev’in bu füzeleri nasıl kullanmayı planladığını anlamak istediğini söylemişti.Kremlin, nükleer kapasiteye sahip Tomahawk füzelerinin Kiev'e sevk edilmesinin ciddi bir tırmanışa yol açabileceği konusunda uyarıda bulunmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova'nın Kiev’e Tomahawk seyir füzelerinin tedarikine yanıtının hava savunma sistemlerini güçlendirmek olacağını ifade etmişti. Rus lider ayrıca, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri tedarikinin Rusya-ABD ilişkilerine zarar vereceğini ve bu füzelerin Amerikan askerlerinin doğrudan katılımı olmadan kullanılamayacağını da dikkat çekmişti.

