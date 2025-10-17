Türkiye
Trump, Zelensky’i ağırladıktan hemen sonra Florida'ya uçacak
Trump, Zelensky’i ağırladıktan hemen sonra Florida'ya uçacak
ABD Başkanı Donald Trump, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelensky ile bu akşam Beyaz Saray'da yemekte buluşacak ve iki saat sonra Florida'ya uçacak. 17.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump’ın programında, bugün yerel saatle 13.00’te (TSİ 20.00) Beyaz Saray’ı ziyaret edecek olan Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi yer alıyor.Trump’ın Zelenskiy ile görüşmesi yemek formatında ve basına kapalı şekilde geçecek.ABD liderinin, yerel saatle 15.00’te (TSİ 22.00) Florida’ya geçmesi bekleniyor.Daha önce Trump, 17 Ekim'de Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüşmeyi planladığını açıklamıştı. Kiev rejimi lideri de ABD lideri ile yapacağı görüşmede yine uzun menzilli silahlar talep etmeyi umduğunu söylemişti. Trump, geçen hafta, Ukrayna'ya ABD yapımı seyir füzeleri sağlama konusunda kararını neredeyse verdiğini, ancak Kiev'in bunları nasıl kullanmayı planladığını anlamak istediğini dile getirmişti.Bununla birlikte, Rusya lideri Vladimir Putin ile dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından, Ukrayna'ya olası Tomahawk sevkiyatını değerlendiren Trump, ABD'nin bu füzelere ihtiyacı olduğunu kaydetmişti.
11:57 17.10.2025 (güncellendi: 13:16 17.10.2025)
© AP Photo / Alex BrandonABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© AP Photo / Alex Brandon
ABD Başkanı Donald Trump, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelensky ile bu akşam Beyaz Saray'da yemekte buluşacak ve iki saat sonra Florida'ya uçacak.
ABD Başkanı Donald Trump’ın programında, bugün yerel saatle 13.00’te (TSİ 20.00) Beyaz Saray’ı ziyaret edecek olan Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi yer alıyor.
Trump’ın Zelenskiy ile görüşmesi yemek formatında ve basına kapalı şekilde geçecek.
ABD liderinin, yerel saatle 15.00’te (TSİ 22.00) Florida’ya geçmesi bekleniyor.
Daha önce Trump, 17 Ekim'de Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüşmeyi planladığını açıklamıştı. Kiev rejimi lideri de ABD lideri ile yapacağı görüşmede yine uzun menzilli silahlar talep etmeyi umduğunu söylemişti. Trump, geçen hafta, Ukrayna'ya ABD yapımı seyir füzeleri sağlama konusunda kararını neredeyse verdiğini, ancak Kiev'in bunları nasıl kullanmayı planladığını anlamak istediğini dile getirmişti.
Bununla birlikte, Rusya lideri Vladimir Putin ile dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından, Ukrayna'ya olası Tomahawk sevkiyatını değerlendiren Trump, ABD'nin bu füzelere ihtiyacı olduğunu kaydetmişti.
