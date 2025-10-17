https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/trump-zelenskyi-agirladiktan-hemen-sonra-floridaya-ucacak-1100268822.html

Trump, Zelensky’i ağırladıktan hemen sonra Florida'ya uçacak

Trump, Zelensky’i ağırladıktan hemen sonra Florida'ya uçacak

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelensky ile bu akşam Beyaz Saray'da yemekte buluşacak ve iki saat sonra Florida'ya uçacak. 17.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-17T11:57+0300

2025-10-17T11:57+0300

2025-10-17T13:16+0300

dünya

abd

ukrayna

donald trump

vladimir zelenskiy

florida

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/13/1098681501_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_26c565508cbb244a5887816b1fe8336a.jpg

ABD Başkanı Donald Trump’ın programında, bugün yerel saatle 13.00’te (TSİ 20.00) Beyaz Saray’ı ziyaret edecek olan Vladimir Zelenskiy ile görüşmesi yer alıyor.Trump’ın Zelenskiy ile görüşmesi yemek formatında ve basına kapalı şekilde geçecek.ABD liderinin, yerel saatle 15.00’te (TSİ 22.00) Florida’ya geçmesi bekleniyor.Daha önce Trump, 17 Ekim'de Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da görüşmeyi planladığını açıklamıştı. Kiev rejimi lideri de ABD lideri ile yapacağı görüşmede yine uzun menzilli silahlar talep etmeyi umduğunu söylemişti. Trump, geçen hafta, Ukrayna'ya ABD yapımı seyir füzeleri sağlama konusunda kararını neredeyse verdiğini, ancak Kiev'in bunları nasıl kullanmayı planladığını anlamak istediğini dile getirmişti.Bununla birlikte, Rusya lideri Vladimir Putin ile dün gerçekleştirilen telefon görüşmesinin ardından, Ukrayna'ya olası Tomahawk sevkiyatını değerlendiren Trump, ABD'nin bu füzelere ihtiyacı olduğunu kaydetmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/kremlin-putin-trumpla-konustuktan-sonra-guvenlik-konseyini-topladi-1100260434.html

ukrayna

florida

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy, florida