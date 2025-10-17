https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/kremlin-putin-trumpla-konustuktan-sonra-guvenlik-konseyini-topladi-1100260434.html

Kremlin: Putin, Trump’la konuştuktan sonra Güvenlik Konseyi’ni topladı

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, basın mensuplarına açıklamasında, ülke lideri Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda konuştuktan sonra Güvenlik Konseyi’ni toplayarak görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verdiğini bildirdi.Uşakov, “Dün akşam, ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptıktan hemen sonra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin'de Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerini topladı ve Amerikan mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi verdi” şeklinde konuştu.Trump-Putin telefon görüşmesiRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında dün 2 saati aşan bir telefon görüşmesi gerçekleşti.Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov’un yaptığı açıklamaya göre, iki ülke liderleri muhtemelen Macaristan’da yapılacak yeni bir zirveyi ve iki ülke arasındaki işbirliğini ele aldı.Görüşme sırasında Ukrayna krizi üzerinde duruldu. Putin, Rusya’nın diplomatik çözüme bağlılığının altını çizdi.Görüşmede ayrıca Ukrayna’ya olası Tomahawk sevkiyatı ele alındı. Putin, bu silahın savaş alanındaki durumu değiştirmeyeceğini, ama Moskova-Washington ilişkilerine büyük zarar vereceğini vurguladı.Öte yandan Trump, Ukrayna’da bir an önce barışın tesis edilmesi ihtiyacına dikkat çekerek çatışmanın sona erdirilmesinin Rusya ve ABD arasındaki ekonomik işbirliği için muazzam fırsatlar sunduğunu belirtti.

