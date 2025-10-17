https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/trump-putin-ile-muhtemelen-yaklasik-2-hafta-icinde-gorusebiliriz---1100251499.html
Trump: Putin ile muhtemelen yaklaşık 2 hafta içinde görüşebiliriz
Trump: Putin ile muhtemelen yaklaşık 2 hafta içinde görüşebiliriz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 2 hafta içinde bir araya gelebileceklerini söyledi. 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T00:06+0300
2025-10-17T00:06+0300
2025-10-17T00:07+0300
dünya
abd
donald trump
vladimir putin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098633232_0:119:3218:1929_1920x0_80_0_0_cd3a278fbf15a738020905d2c0c7feb2.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da görüşme gerçekleştirebileceklerini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump görüşmeyle ilgili bir zaman bildiriminde de bulundu.Trump, Rus lider Putin ile yaklaşık iki hafta içinde bir zirvenin gerçekleşmesini beklediğini belirtti. Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki hafta kadar kısa bir sürede diyebilirim, oldukça kısa bir sürede" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/beyaz-saray-putin-ortadogudaki-baris-ile-ilgili-trumpi-tebrik-etti-1100248570.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/10/1098633232_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_fcb2fe3056d5f6aab98c2a5b59ae497c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, vladimir putin
abd, donald trump, vladimir putin
Trump: Putin ile muhtemelen yaklaşık 2 hafta içinde görüşebiliriz
00:06 17.10.2025 (güncellendi: 00:07 17.10.2025)
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 2 hafta içinde bir araya gelebileceklerini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da görüşme gerçekleştirebileceklerini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump görüşmeyle ilgili bir zaman bildiriminde de bulundu.
Trump, Rus lider Putin ile yaklaşık iki hafta içinde bir zirvenin gerçekleşmesini beklediğini belirtti.
Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki hafta kadar kısa bir sürede diyebilirim, oldukça kısa bir sürede" ifadelerini kullandı.