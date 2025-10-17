https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/trump-putin-ile-muhtemelen-yaklasik-2-hafta-icinde-gorusebiliriz---1100251499.html

Trump: Putin ile muhtemelen yaklaşık 2 hafta içinde görüşebiliriz

ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 2 hafta içinde bir araya gelebileceklerini söyledi. 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da görüşme gerçekleştirebileceklerini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump görüşmeyle ilgili bir zaman bildiriminde de bulundu.Trump, Rus lider Putin ile yaklaşık iki hafta içinde bir zirvenin gerçekleşmesini beklediğini belirtti. Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki hafta kadar kısa bir sürede diyebilirim, oldukça kısa bir sürede" ifadelerini kullandı.

