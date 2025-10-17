Türkiye
Trump: Putin ile muhtemelen yaklaşık 2 hafta içinde görüşebiliriz
Trump: Putin ile muhtemelen yaklaşık 2 hafta içinde görüşebiliriz
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 2 hafta içinde bir araya gelebileceklerini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da görüşme gerçekleştirebileceklerini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump görüşmeyle ilgili bir zaman bildiriminde de bulundu.Trump, Rus lider Putin ile yaklaşık iki hafta içinde bir zirvenin gerçekleşmesini beklediğini belirtti. Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki hafta kadar kısa bir sürede diyebilirim, oldukça kısa bir sürede" ifadelerini kullandı.
Trump: Putin ile muhtemelen yaklaşık 2 hafta içinde görüşebiliriz

00:06 17.10.2025 (güncellendi: 00:07 17.10.2025)
Putin-Trump Zirvesi sona erdi: 'Görüşmelerimiz yapıcı ve karşılıklı saygı atmosferinde geçti'
ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile 2 hafta içinde bir araya gelebileceklerini söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da görüşme gerçekleştirebileceklerini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump görüşmeyle ilgili bir zaman bildiriminde de bulundu.
Trump, Rus lider Putin ile yaklaşık iki hafta içinde bir zirvenin gerçekleşmesini beklediğini belirtti.
Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, "İki hafta kadar kısa bir sürede diyebilirim, oldukça kısa bir sürede" ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Trump Alaska'da - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
DÜNYA
Telefon görüşmesi 2 saati aştı: Trump, Putin ile Budapeşte'de bir araya geleceklerini duyurdu
Dün, 20:25
