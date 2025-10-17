Türkiye
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
MEB'e bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim kurumlarında ve ortaöğretim okullarında 50 bin lira, özel eğitim okullarında 65 bin... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T12:07+0300
2025-10-17T12:09+0300
ekonomi̇
okul
pansiyon
ücret
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100264543_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_9639e6c7671b45f381812dc15fad13ee.png
2026’da okul pansiyon ücretleri artıyor.2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, okul pansiyon ücretleri yeni yılda artacak. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında pansiyon ücreti 50 bin liraya yükselecek.Mesleki ve teknik eğitim kurumlarıMesleki ve teknik eğitim okulları ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki okulların pansiyon ücretleri ise 55 bin liraya çıkarılacak.Özel eğitim okullarında daha yüksek ücretİlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında pansiyon ücreti yeni yılda 65 bin lira olacak.
12:07 17.10.2025 (güncellendi: 12:09 17.10.2025)
MEB'e bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim kurumlarında ve ortaöğretim okullarında 50 bin lira, özel eğitim okullarında 65 bin lira, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında 55 bin lira olarak tespit edildi.
2026’da okul pansiyon ücretleri artıyor.
2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, okul pansiyon ücretleri yeni yılda artacak. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında pansiyon ücreti 50 bin liraya yükselecek.

Mesleki ve teknik eğitim kurumları

Mesleki ve teknik eğitim okulları ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki okulların pansiyon ücretleri ise 55 bin liraya çıkarılacak.

Özel eğitim okullarında daha yüksek ücret

İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında pansiyon ücreti yeni yılda 65 bin lira olacak.

Okul Türleri ve Kademesi

2026 Yılı Ücreti (TL)

İlköğretim Kurumları

(İlkokul, Ortaokul, Yatılı Ortaokullar, İmam Hatip Okulları)

50.000

İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları)

65.000

Ortaöğretim Okulları

(Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri)

50.000

Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları

(3308 Sayılı Kanun Kapsamındaki Okullar)

55.000

