Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu

MEB'e bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim kurumlarında ve ortaöğretim okullarında 50 bin lira, özel eğitim okullarında 65 bin...

2026’da okul pansiyon ücretleri artıyor.2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, okul pansiyon ücretleri yeni yılda artacak. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında pansiyon ücreti 50 bin liraya yükselecek.Mesleki ve teknik eğitim kurumlarıMesleki ve teknik eğitim okulları ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki okulların pansiyon ücretleri ise 55 bin liraya çıkarılacak.Özel eğitim okullarında daha yüksek ücretİlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında pansiyon ücreti yeni yılda 65 bin lira olacak.

