Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
MEB'e bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim kurumlarında ve ortaöğretim okullarında 50 bin lira, özel eğitim okullarında 65 bin... 17.10.2025
2026 pansiyon ücretleri, 2026 merkezi yönetim bütçesi, 2026 okul pansiyon ücretleri, ilköğretim pansiyon ücreti 2026, ortaöğretim pansiyon ücreti, mesleki teknik okul pansiyon ücreti, özel eğitim okulu pansiyon ücreti, 2026 eğitim bütçesi, meb pansiyon ücretleri 2026, öğrenci pansiyon zammı
Okulların 2026 yılı pansiyon ücretleri belli oldu
12:07 17.10.2025 (güncellendi: 12:09 17.10.2025)
MEB'e bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim kurumlarında ve ortaöğretim okullarında 50 bin lira, özel eğitim okullarında 65 bin lira, mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında 55 bin lira olarak tespit edildi.
2026’da okul pansiyon ücretleri artıyor.
2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, okul pansiyon ücretleri yeni yılda artacak. İlköğretim ve ortaöğretim kurumlarında pansiyon ücreti 50 bin liraya yükselecek.
Mesleki ve teknik eğitim kurumları
Mesleki ve teknik eğitim okulları ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki okulların pansiyon ücretleri ise 55 bin liraya çıkarılacak.
Özel eğitim okullarında daha yüksek ücret
İlköğretim kapsamındaki özel eğitim okullarında pansiyon ücreti yeni yılda 65 bin lira olacak.
Okul Türleri ve Kademesi
2026 Yılı Ücreti (TL)
İlköğretim Kurumları
(İlkokul, Ortaokul, Yatılı Ortaokullar, İmam Hatip Okulları)
50.000
İlköğretim Kurumları (Özel Eğitim Okulları)
65.000
Ortaöğretim Okulları
(Genel Liseler, Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri ile İmam Hatip Liseleri)
50.000
Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları
(3308 Sayılı Kanun Kapsamındaki Okullar)
55.000