https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/tcmbnin-piyasa-katilimcilari-anketi-yayimlandi-dolar-ve-enflasyon-tahmini-degisti-1100257604.html
TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: Dolar ve enflasyon tahmini değişti
TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: Dolar ve enflasyon tahmini değişti
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T10:44+0300
2025-10-17T10:44+0300
2025-10-17T10:44+0300
ekonomi̇
anket
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
dolar
dolar/tl
enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088772272_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_43f980a09a6059514f16408b1bd82310.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi, ekim ayında piyasa beklentilerindeki değişimi ortaya koydu. Ankete göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,86’dan yüzde 31,77’ye çıktı. Böylece, son aylarda enflasyon beklentilerinde süren yukarı yönlü eğilim ekim ayında da devam etti.TÜFE beklentileri 12 ve 24 ay sonrası i̇çin de yükseldiAnkete göre, kısa ve orta vadeli TÜFE beklentileri de artış gösterdi.Dolar/TL beklentilerinde kısa vadeli gerilemeAnket sonuçlarına göre, döviz kuru beklentilerinde sınırlı değişim yaşandı.Cari açık beklentisi azaldıKatılımcıların cari işlemler açığı beklentilerinde de iyileşme görüldü.Büyüme beklentisi yukarı yönlü revize edildiEkim ayı anketinde, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri de güncellendi.Politika faizi beklentileri de güncellendiAnketin önemli başlıklarından biri olan TCMB politika faizi beklentisi ise şöyle şekillendi:Ayrıca, 12 ay sonrası politika faizi beklentisi de yüzde 28,26’ya yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/mevduat-faizlerinde-dusus-100-bin-ve-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-oldu-1100256779.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088772272_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_ce6db8dd3e7896a3f1fda7e4d1f50640.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
anket, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, dolar/tl, enflasyon
anket, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, dolar/tl, enflasyon
TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: Dolar ve enflasyon tahmini değişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,86’dan yüzde 31,77’ye yükseldi. Dolar/TL beklentisi ise geriledi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi, ekim ayında piyasa beklentilerindeki değişimi ortaya koydu. Ankete göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,86’dan yüzde 31,77’ye çıktı. Böylece, son aylarda enflasyon beklentilerinde süren yukarı yönlü eğilim ekim ayında da devam etti.
TÜFE beklentileri 12 ve 24 ay sonrası i̇çin de yükseldi
Ankete göre, kısa ve orta vadeli TÜFE beklentileri de artış gösterdi.
Ekim ayı TÜFE artışı beklentisi:
yüzde 2,05’ten yüzde 2,34’e
yükseldi.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi:
yüzde 22,25’ten yüzde 23,26’ya
çıktı.
24 ay sonrası TÜFE beklentisi:
yüzde 16,78’den yüzde 17,36’ya
yükseldi.
Dolar/TL beklentilerinde kısa vadeli gerileme
Anket sonuçlarına göre, döviz kuru beklentilerinde sınırlı değişim yaşandı.
Yıl sonu dolar/TL beklentisi
bir önceki dönemdeki 43,8544’ten 43,5632’ye
geriledi.
12 ay sonrası dolar/TL beklentisi
ise 48,9583’ten 49,7515’e
yükseldi.
Cari açık beklentisi azaldı
Katılımcıların cari işlemler açığı beklentilerinde de iyileşme görüldü.
Yıl sonu cari açık beklentisi:
20,9 milyar dolardan 20,8 milyar dolara
geriledi.
Gelecek yıl cari açık beklentisi:
25,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Büyüme beklentisi yukarı yönlü revize edildi
Ekim ayı anketinde, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri de güncellendi.
2025 yılı için GSYH artış beklentisi:
yüzde 3,3
2026 yılı için GSYH artış beklentisi:
yüzde 3,8
Politika faizi beklentileri de güncellendi
Anketin önemli başlıklarından biri olan TCMB politika faizi beklentisi ise şöyle şekillendi:
Bir sonraki toplantı için:
Yüzde 39
İkinci toplantı için:
Yüzde 37,66
Üçüncü toplantı için:
Yüzde 36,17
Yıl sonu politika faizi beklentisi:
Yüzde 37,66
Ayrıca, 12 ay sonrası politika faizi beklentisi de yüzde 28,26’ya yükseldi.