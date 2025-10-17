https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/tcmbnin-piyasa-katilimcilari-anketi-yayimlandi-dolar-ve-enflasyon-tahmini-degisti-1100257604.html

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: Dolar ve enflasyon tahmini değişti

TCMB'nin Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı: Dolar ve enflasyon tahmini değişti

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını açıkladı. Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-17T10:44+0300

2025-10-17T10:44+0300

2025-10-17T10:44+0300

ekonomi̇

anket

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

dolar

dolar/tl

enflasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088772272_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_43f980a09a6059514f16408b1bd82310.jpg

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi, ekim ayında piyasa beklentilerindeki değişimi ortaya koydu. Ankete göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 29,86’dan yüzde 31,77’ye çıktı. Böylece, son aylarda enflasyon beklentilerinde süren yukarı yönlü eğilim ekim ayında da devam etti.TÜFE beklentileri 12 ve 24 ay sonrası i̇çin de yükseldiAnkete göre, kısa ve orta vadeli TÜFE beklentileri de artış gösterdi.Dolar/TL beklentilerinde kısa vadeli gerilemeAnket sonuçlarına göre, döviz kuru beklentilerinde sınırlı değişim yaşandı.Cari açık beklentisi azaldıKatılımcıların cari işlemler açığı beklentilerinde de iyileşme görüldü.Büyüme beklentisi yukarı yönlü revize edildiEkim ayı anketinde, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme tahminleri de güncellendi.Politika faizi beklentileri de güncellendiAnketin önemli başlıklarından biri olan TCMB politika faizi beklentisi ise şöyle şekillendi:Ayrıca, 12 ay sonrası politika faizi beklentisi de yüzde 28,26’ya yükseldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/mevduat-faizlerinde-dusus-100-bin-ve-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-oldu-1100256779.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

anket, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), dolar, dolar/tl, enflasyon