Mevduat faizlerinde düşüş: 100 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?

Mevduat faizleri düşüşe geçti. Faiz indirimi beklentisiyle birlikte bankalarda mevduat getirileri geriliyor. Yatırımcılar düşük faiz oranlarıyla tasarruflarını... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Bankalarda mevduat faiz oranları düşüş eğilimine girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimi yapacağına dair beklenti, mevduat yatırımcısının kazancını aşağı çekiyor.Altın ve gümüş değer kazanırken, mevduat getirisi geriliyorNTV'nin haberine göre, son haftalarda altın ve gümüş fiyatlarında güçlü bir yükseliş yaşanırken, aynı ivme mevduat faizlerinde görülmüyor.Merkez Bankası güncel mevduat faiz oranlarını açıkladı100 bin lira ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?Faiz oranlarındaki gerileme, mevduat getirilerini de etkiliyor.Stopaj vergisi oranları artırılmıştıMevduat gelirlerinde stopaj vergisi de yatırımcının net kazancını etkileyen önemli unsurlardan biri. Yeni düzenlemeye göre;

