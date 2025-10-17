https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/mevduat-faizlerinde-dusus-100-bin-ve-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-oldu-1100256779.html
Mevduat faizlerinde düşüş: 100 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?
Mevduat faizlerinde düşüş: 100 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?
Mevduat faizleri düşüşe geçti. Faiz indirimi beklentisiyle birlikte bankalarda mevduat getirileri geriliyor.
ekonomi̇
mevduat
mevduat faizleri
mevduat faizi
merkez bankası
Bankalarda mevduat faiz oranları düşüş eğilimine girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimi yapacağına dair beklenti, mevduat yatırımcısının kazancını aşağı çekiyor.Altın ve gümüş değer kazanırken, mevduat getirisi geriliyorNTV'nin haberine göre, son haftalarda altın ve gümüş fiyatlarında güçlü bir yükseliş yaşanırken, aynı ivme mevduat faizlerinde görülmüyor.Merkez Bankası güncel mevduat faiz oranlarını açıkladı100 bin lira ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?Faiz oranlarındaki gerileme, mevduat getirilerini de etkiliyor.Stopaj vergisi oranları artırılmıştıMevduat gelirlerinde stopaj vergisi de yatırımcının net kazancını etkileyen önemli unsurlardan biri. Yeni düzenlemeye göre;
tr_TR
Bankalarda mevduat faiz oranları düşüş eğilimine girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimi yapacağına dair beklenti, mevduat yatırımcısının kazancını aşağı çekiyor.
Altın ve gümüş değer kazanırken, mevduat getirisi geriliyor
NTV'nin haberine göre, son haftalarda altın ve gümüş fiyatlarında güçlü bir yükseliş yaşanırken, aynı ivme mevduat faizlerinde görülmüyor.
Merkez Bankası güncel mevduat faiz oranlarını açıkladı
Vade Süresi
Faiz Oranı (yüzde)
1 aya kadar
yüzde 47,50
3 aya kadar
yüzde 49,82
6 aya kadar
yüzde 44,53
1 yıla kadar
yüzde 42,06
1 yıldan uzun
yüzde 26,87
100 bin lira ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?
Faiz oranlarındaki gerileme, mevduat getirilerini de etkiliyor.
100 bin TL’sini 1 aylık vadede
değerlendiren bir mudinin net getirisi 3 bin 266 TL
civarında.
1 milyon TL’nin 3 aylık net getirisi
ise yaklaşık 102 bin 795 TL
olarak hesaplanıyor.
Stopaj vergisi oranları artırılmıştı
Mevduat gelirlerinde stopaj vergisi de yatırımcının net kazancını etkileyen önemli unsurlardan biri. Yeni düzenlemeye göre;
6 aya kadar vadeli hesaplarda:
yüzde 17,5
1 yıla kadar vadeli hesaplarda:
yüzde 15
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda:
yüzde 10 oranında stopaj vergisi
uygulanıyor. Bu vergi, elde edilen faiz gelirinden
kesilerek tahsil ediliyor.