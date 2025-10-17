Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/mevduat-faizlerinde-dusus-100-bin-ve-1-milyon-tlnin-getirisi-ne-kadar-oldu-1100256779.html
Mevduat faizlerinde düşüş: 100 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?
Mevduat faizlerinde düşüş: 100 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Mevduat faizleri düşüşe geçti. Faiz indirimi beklentisiyle birlikte bankalarda mevduat getirileri geriliyor. Yatırımcılar düşük faiz oranlarıyla tasarruflarını... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T10:23+0300
2025-10-17T10:23+0300
ekonomi̇
mevduat
mevduat faizleri
mevduat faizi
merkez bankası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_aade787c7952dcab622d6ac6cd1c0c26.jpg
Bankalarda mevduat faiz oranları düşüş eğilimine girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimi yapacağına dair beklenti, mevduat yatırımcısının kazancını aşağı çekiyor.Altın ve gümüş değer kazanırken, mevduat getirisi geriliyorNTV'nin haberine göre, son haftalarda altın ve gümüş fiyatlarında güçlü bir yükseliş yaşanırken, aynı ivme mevduat faizlerinde görülmüyor.Merkez Bankası güncel mevduat faiz oranlarını açıkladı100 bin lira ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?Faiz oranlarındaki gerileme, mevduat getirilerini de etkiliyor.Stopaj vergisi oranları artırılmıştıMevduat gelirlerinde stopaj vergisi de yatırımcının net kazancını etkileyen önemli unsurlardan biri. Yeni düzenlemeye göre;
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/altin-ve-dolar-gune-rekorla-basladi-yeni-zirve-rakamlar-ne-son-fiyatlar-nasil-1100255199.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096748513_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1924c8926d08ee499b6e21dabcfac545.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mevduat faizleri, faiz indirimi, merkez bankası, mevduat getirisi, stopaj vergisi, altın fiyatları, ekonomi haberleri, faiz oranları
mevduat faizleri, faiz indirimi, merkez bankası, mevduat getirisi, stopaj vergisi, altın fiyatları, ekonomi haberleri, faiz oranları

Mevduat faizlerinde düşüş: 100 bin ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar oldu?

10:23 17.10.2025
© AAMemur ve emekli zammı
Memur ve emekli zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© AA
Abone ol
Mevduat faizleri düşüşe geçti. Faiz indirimi beklentisiyle birlikte bankalarda mevduat getirileri geriliyor. Yatırımcılar düşük faiz oranlarıyla tasarruflarını değerlendirmeye çalışırken, altın ve gümüşteki yükseliş dikkat çekiyor. İşte güncel mevduat faiz oranları ve getirileri…
Bankalarda mevduat faiz oranları düşüş eğilimine girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)’nın önümüzdeki dönemde faiz indirimi yapacağına dair beklenti, mevduat yatırımcısının kazancını aşağı çekiyor.

Altın ve gümüş değer kazanırken, mevduat getirisi geriliyor

NTV'nin haberine göre, son haftalarda altın ve gümüş fiyatlarında güçlü bir yükseliş yaşanırken, aynı ivme mevduat faizlerinde görülmüyor.

Merkez Bankası güncel mevduat faiz oranlarını açıkladı

Vade Süresi

Faiz Oranı (yüzde)

1 aya kadar

yüzde 47,50

3 aya kadar

yüzde 49,82

6 aya kadar

yüzde 44,53

1 yıla kadar

yüzde 42,06

1 yıldan uzun

yüzde 26,87

100 bin lira ve 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

Faiz oranlarındaki gerileme, mevduat getirilerini de etkiliyor.
100 bin TL’sini 1 aylık vadede değerlendiren bir mudinin net getirisi 3 bin 266 TL civarında.
1 milyon TL’nin 3 aylık net getirisi ise yaklaşık 102 bin 795 TL olarak hesaplanıyor.

Stopaj vergisi oranları artırılmıştı

Mevduat gelirlerinde stopaj vergisi de yatırımcının net kazancını etkileyen önemli unsurlardan biri. Yeni düzenlemeye göre;
6 aya kadar vadeli hesaplarda: yüzde 17,5
1 yıla kadar vadeli hesaplarda: yüzde 15
1 yıldan uzun vadeli hesaplarda: yüzde 10 oranında stopaj vergisi uygulanıyor. Bu vergi, elde edilen faiz gelirinden kesilerek tahsil ediliyor.
Dolar ve altın - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
EKONOMİ
Altın ve dolar güne rekorla başladı, tarihi eşikler aşıldı: Son durum ne?
09:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала