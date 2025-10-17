Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Slutskiy: Ukrayna, gazetecilerin öldürülmesiyle uluslararası hukuku ihlal ediyor
Slutskiy: Ukrayna, gazetecilerin öldürülmesiyle uluslararası hukuku ihlal ediyor
Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Zaporojiye bölgesinde Ukrayna insansız hava aracı saldırısı sonucu görev başında... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, RIA Novosti muhabiri İvan Zuyev’in ölümü üzerine yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın gazetecileri öldürmesinin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu ve gerçeğe yönelik sistematik bir saldırı oluşturduğunu belirtti. Slutskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, “RIA Novosti’nin askeri muhabiri İvan Zuyev, Zaporojiye bölgesinde görev sırasında düşman insansız hava aracı tarafından hayatını kaybetti. Bu bir terör eylemi ve Banderacı rejiminin işlediği bir savaş suçu olup, binlerce masum yaşamın sorumluluğu onların üzerindedir. Askeri gazetecilerin öldürülmesi, tamamen uluslararası insancıl hukuk normlarına, özellikle Cenevre Sözleşmeleri’ne aykırıdır” dedi. Slutski ayrıca, “Ukraynalı faşistler, Rus gazetecilere karşı sistematik bir av peşindeler ve gerçeği hedef alıyorlar. Her biri için hesap sorulacak! Başsağlığı dileklerim, yakınlarına ve ailesine” ifadelerini kullandı.
ukrayna
Slutskiy: Ukrayna, gazetecilerin öldürülmesiyle uluslararası hukuku ihlal ediyor

RIA Novosti savaş muhabiri İvan Zuyev Zaporojiye Bölgesinde hayatını kaybetti
Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Zaporojiye bölgesinde Ukrayna insansız hava aracı saldırısı sonucu görev başında hayatını kaybeden RIA Novosti muhabirinin yakınlarına başsağlığı dileyerek, gazetecileri öldürmenin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu hatırlattı.
Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, RIA Novosti muhabiri İvan Zuyev’in ölümü üzerine yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın gazetecileri öldürmesinin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu ve gerçeğe yönelik sistematik bir saldırı oluşturduğunu belirtti.
Slutskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, “RIA Novosti’nin askeri muhabiri İvan Zuyev, Zaporojiye bölgesinde görev sırasında düşman insansız hava aracı tarafından hayatını kaybetti. Bu bir terör eylemi ve Banderacı rejiminin işlediği bir savaş suçu olup, binlerce masum yaşamın sorumluluğu onların üzerindedir. Askeri gazetecilerin öldürülmesi, tamamen uluslararası insancıl hukuk normlarına, özellikle Cenevre Sözleşmeleri’ne aykırıdır” dedi.
Slutski ayrıca, “Ukraynalı faşistler, Rus gazetecilere karşı sistematik bir av peşindeler ve gerçeği hedef alıyorlar. Her biri için hesap sorulacak! Başsağlığı dileklerim, yakınlarına ve ailesine” ifadelerini kullandı.
RIA Novosti savaş muhabiri İvan Zuyev Zaporojiye Bölgesi'nde hayatını kaybetti
