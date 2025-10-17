https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/slutskiy-ukrayna-gazetecilerin-oldurulmesiyle-uluslararasi-hukuku-ihlal-ediyor--1100253175.html

Slutskiy: Ukrayna, gazetecilerin öldürülmesiyle uluslararası hukuku ihlal ediyor

Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Zaporojiye bölgesinde Ukrayna insansız hava aracı saldırısı sonucu görev başında... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Duması Uluslararası İşler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, RIA Novosti muhabiri İvan Zuyev’in ölümü üzerine yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın gazetecileri öldürmesinin uluslararası insancıl hukuka aykırı olduğunu ve gerçeğe yönelik sistematik bir saldırı oluşturduğunu belirtti. Slutskiy, gazetecilere yaptığı açıklamada, “RIA Novosti’nin askeri muhabiri İvan Zuyev, Zaporojiye bölgesinde görev sırasında düşman insansız hava aracı tarafından hayatını kaybetti. Bu bir terör eylemi ve Banderacı rejiminin işlediği bir savaş suçu olup, binlerce masum yaşamın sorumluluğu onların üzerindedir. Askeri gazetecilerin öldürülmesi, tamamen uluslararası insancıl hukuk normlarına, özellikle Cenevre Sözleşmeleri’ne aykırıdır” dedi. Slutski ayrıca, “Ukraynalı faşistler, Rus gazetecilere karşı sistematik bir av peşindeler ve gerçeği hedef alıyorlar. Her biri için hesap sorulacak! Başsağlığı dileklerim, yakınlarına ve ailesine” ifadelerini kullandı.

