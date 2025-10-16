RIA Novosti savaş muhabiri İvan Zuyev Zaporojiye Bölgesi'nde hayatını kaybetti

Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
RIA Novosti savaş muhabiri İvan Zuyev, Zaporojiya bölgesinde Ukrayna insansız hava aracının saldırısı sonucu gazetecilik görevini yürüttüğü sırasında hayatını kaybetti. Saldırıda meslektaşı Yuri Voytkeviç de ağır yaralandı. RIA Novosti'de uzun yıllardır çalışan İvan Zuyev bir çok defa ödül ve devlet nişanlarıyla ödüllendirildi. Mart ayında kendisine devlet başkanı tarafından takdirname verilmişti. RIA Novosti'de uzun yıllardır görev yapan Yuri Voytkeviç ise sıcak noktalardaki silahlı çatışmaları defalarca haberleştirmişti. Kendisine İkinci Derece ‘Vatana Liyakat Nişanı’ verilmişti.
21:37 16.10.2025 (güncellendi: 21:41 16.10.2025)
RIA Novosti'de uzun yıllardır çalışan İvan Zuyev bir çok defa ödül ve devlet nişanlarıyla ödüllendirildi. Mart ayında kendisine devlet başkanı tarafından takdirname verilmişti.
RIA Novosti'de uzun yıllardır görev yapan Yuri Voytkeviç ise sıcak noktalardaki silahlı çatışmaları defalarca haberleştirmişti. Kendisine İkinci Derece ‘Vatana Liyakat Nişanı’ verilmişti.
