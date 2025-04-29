https://anlatilaninotesi.com.tr/20250429/ankarada-sahiplendigi-kopekleri-olduren-doktor-tutuklandi-1095789187.html

Ankara'da sahiplendiği köpekleri öldüren doktor tutuklandı

Ankara'da sahiplendiği köpekleri öldüren doktor tutuklandı

Sputnik Türkiye

Ankara’da bir doktorun son bir ayda sahiplendiği 8 köpeğin ortadan kaybolması üzerine hayvanseverler harekete geçti. Ev çevresinde yapılan aramalarda... 29.04.2025, Sputnik Türkiye

2025-04-29T21:56+0300

2025-04-29T21:56+0300

2025-04-29T21:56+0300

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Ankara’da sahiplendiği sokak hayvanlarını parçalara ayırdığı iddia edilen doktor M.M.D. tutuklandı.Köpekleri sahiplendiren kişiler, veterinerlik öğrencisi olduğu belirtilen 28 yaşındaki doktorun davranışlarından şüphelenince adresini bularak evine gitti. Doktorun saldırısına uğrayan hayvanseverler şikayetçi oldu.Saldırının ardından polis eve baskın düzenlerken yapılan incelemelerde evde hayvanlara dair herhangi bir iz bulunamadı. Ancak çevrede yapılan araştırmalarda parçalanmış köpek ve kedi cesetlerine, özellikle bir köpek ayağına ulaşıldı.Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 5 yavru köpeği daha sahiplendiği ortaya çıkan doktorun evinde üzerinde kan lekeleri bulunan bıçaklar ve köpek kılı içeren peçeteler ele geçirildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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doktor, veteriner, veterinerlik, öğrenci, hayvan, hayvan hakları derneği (haytap), pet hayvan, hayvan yasası, hayvan cinayeti, hayvan hakları