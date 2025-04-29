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Ankara'da sahiplendiği köpekleri öldüren doktor tutuklandı
Ankara'da sahiplendiği köpekleri öldüren doktor tutuklandı
Sputnik Türkiye
Ankara’da bir doktorun son bir ayda sahiplendiği 8 köpeğin ortadan kaybolması üzerine hayvanseverler harekete geçti. Ev çevresinde yapılan aramalarda... 29.04.2025, Sputnik Türkiye
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veteriner
veterinerlik
öğrenci
hayvan
hayvan hakları derneği (haytap)
pet hayvan
hayvan yasası
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Ankara’da sahiplendiği sokak hayvanlarını parçalara ayırdığı iddia edilen doktor M.M.D. tutuklandı.Köpekleri sahiplendiren kişiler, veterinerlik öğrencisi olduğu belirtilen 28 yaşındaki doktorun davranışlarından şüphelenince adresini bularak evine gitti. Doktorun saldırısına uğrayan hayvanseverler şikayetçi oldu.Saldırının ardından polis eve baskın düzenlerken yapılan incelemelerde evde hayvanlara dair herhangi bir iz bulunamadı. Ancak çevrede yapılan araştırmalarda parçalanmış köpek ve kedi cesetlerine, özellikle bir köpek ayağına ulaşıldı.Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 5 yavru köpeği daha sahiplendiği ortaya çıkan doktorun evinde üzerinde kan lekeleri bulunan bıçaklar ve köpek kılı içeren peçeteler ele geçirildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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doktor, veteriner, veterinerlik, öğrenci, hayvan, hayvan hakları derneği (haytap), pet hayvan, hayvan yasası, hayvan cinayeti, hayvan hakları
doktor, veteriner, veterinerlik, öğrenci, hayvan, hayvan hakları derneği (haytap), pet hayvan, hayvan yasası, hayvan cinayeti, hayvan hakları

Ankara'da sahiplendiği köpekleri öldüren doktor tutuklandı

21:56 29.04.2025
© Jandarma KomutanlığıNefes
Nefes - Sputnik Türkiye, 1920, 29.04.2025
© Jandarma Komutanlığı
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Ankara’da bir doktorun son bir ayda sahiplendiği 8 köpeğin ortadan kaybolması üzerine hayvanseverler harekete geçti. Ev çevresinde yapılan aramalarda hayvanlara ait parçalar bulunurken, doktor polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.M.D. isimli şahıs, 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Ankara’da sahiplendiği sokak hayvanlarını parçalara ayırdığı iddia edilen doktor M.M.D. tutuklandı.
Köpekleri sahiplendiren kişiler, veterinerlik öğrencisi olduğu belirtilen 28 yaşındaki doktorun davranışlarından şüphelenince adresini bularak evine gitti. Doktorun saldırısına uğrayan hayvanseverler şikayetçi oldu.
Saldırının ardından polis eve baskın düzenlerken yapılan incelemelerde evde hayvanlara dair herhangi bir iz bulunamadı. Ancak çevrede yapılan araştırmalarda parçalanmış köpek ve kedi cesetlerine, özellikle bir köpek ayağına ulaşıldı.
Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 5 yavru köpeği daha sahiplendiği ortaya çıkan doktorun evinde üzerinde kan lekeleri bulunan bıçaklar ve köpek kılı içeren peçeteler ele geçirildi.
Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından Ankara Batı 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'evcil hayvanı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
Trabzon'da köpeğe halatla şiddet uygulayan kişi gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2025
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