https://anlatilaninotesi.com.tr/20241012/sahika-ercumen-serbest-dalis-dunya-sampiyonasinda-ikinci-kez-turkiye-rekoru-kirdi-1089150276.html

Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez Türkiye rekoru kırdı

Şahika Ercümen, Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda ikinci kez Türkiye rekoru kırdı

Sputnik Türkiye

Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden Şahika Ercümen, Yunanistan'da bronz madalya kazandı. 12.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-12T15:08+0300

2024-10-12T15:08+0300

2024-10-12T15:08+0300

spor

şahika ercümen

yunanistan

serbest dalış

madalya

altın madalya

gümüş madalya

bronz madalya

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Serbest Dalış Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şahika Ercümen, paletsiz ip destekli kategorisinden sonra çift palet kategorisinde de Türkiye rekoru kırdı.Yunanistan'ın Kalamata şehrinde düzenlenen ve 40 ülkeden 140 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde çift palet kategorisinde yarışlar yapıldı. Milli sporcu Şahika Ercümen, 3 dakika 27 saniyede 92 metre derinliğe ulaşarak, Türkiye rekoru kırdı. Daha önceki rekor 91 metre ile yine Ercümen'e aitti.Milli sporcu elde ettiği derece ile bronz madalyanın da sahibi oldu. Şahika Ercümen, dün de paletsiz ip destekli kategoride 82 metreye dalış yaparak Türkiye rekoru kırmıştı.'Bu şartlarda rekor kırabildiğim için çok mutluyum'Şahika Ercümen, şampiyonada iki Türkiye rekorunu kırmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Duygularım tarifsiz. Dalışımdan önce hava şartlarından dolayı dalışlar iptal edildi. Tekrar odaklanmak ve dalmak oldukça zordu. Fakat ülkemiz için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Bu sene sponsorum yoktu ve yeteri kadar antrenman yapamadım. Yarışma öncesi sağlık sorunlarım vardı. Bu şartlarda rekor kırabildiğim için çok mutluyum. Ülkemize armağan olsun." ifadelerini kullandı.

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