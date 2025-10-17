https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/saglik-calisanlarinin-kiyafetlerinde-yeni-donem-hemsireler-artik-lacivert-giyecek-1100261596.html

Sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde yeni dönem: Hemşireler artık lacivert giyecek

Sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde yeni dönem: Hemşireler artık lacivert giyecek

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde kurumsal standart getiriyor. Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm renk giyecek. Yeni Kurumsal Kimlik... 17.10.2025

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde kurumsal bütünlüğü sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. Güncellenen “Kurumsal Kimlik Kılavuzu”, sağlık hizmetlerinde görsel bütünlüğü güçlendirmek, vatandaşların her noktada aynı kalite anlayışıyla karşılaşmasını sağlamak ve kurumsal algıyı pekiştirmek amacıyla hazırlandı.Yeni kılavuza göre, hemşireler lacivert, ebeler mürdüm renk kıyafet giyecek. Ayrıca sağlık çalışanlarının tamamına kıyafetler ücretsiz olarak sağlanacak.Renkler meslek gruplarına göre belirlendiBakanlık tarafından yayımlanan yeni kılavuza göre, sağlık çalışanlarının kıyafet renkleri görev gruplarına göre şöyle belirlendi:Böylece hem sağlık personelinin görev alanı kolayca ayırt edilebilecek hem de tüm kurumlarda tek tip bir görsel kimlik oluşturulacak.'Logo ve levhaların tek bir standartta olmasını hedefledik'Yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, Kurumsal Kimlik Kılavuzu ile getirilen standartların Bakanlığa bağlı tüm sağlık kurumlarında uygulanacağını bildirdi.Erkoç, “Bu çalışmayı masa başında değil sahayla birlikte yürüttük. Sahayla birlikte bütün görsel standartlarımızı yeniden tanımladık. ‘H’ harfini gördüğünüzde hastane olduğunu nasıl anlarsanız, biz de aynı şekilde Sağlık Bakanlığına ait tüm logoların ve levhaların Türkiye genelinde tek bir standartta olmasını hedefledik” dedi.Erkoç, bu düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.Bakan Yardımcısı Erkoç, 81 ilde aynı görsel ve iletişim dilinin kullanılacağını vurguladı.Erkoç, “Vatandaşımızla iletişim kurarken sıkıntı doğuyordu. Yani kim hekim, kim hemşire, kim teknisyen bunu bilme şansı olmuyordu. İletişim sıkıntıları oluşturuyordu. Bu anlamda bütün kıyafetleri belli bir standarda getirdik” ifadelerini kullandı.Erkoç, yeni düzenleme sayesinde sağlık kurumlarında görev yapan personelin kimliğinin görsel olarak daha net ayırt edilebileceğini belirtti.Kıyafetler ücretsiz verilecek, 2026’da zorunlu olacakBakanlık, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinin hiçbir ücret talep edilmeden verileceğini açıkladı.Erkoç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:“Kıyafetlerin hiçbiri ücretli olmayacak. Sağlık Bakanlığı olarak 1 Ocak 2026’dan itibaren tüm çalışanlarımıza kıyafetlerini ücretsiz olarak sağlayacağız. 1 Haziran 2026’dan itibaren de bu kıyafetlerin kullanımı zorunlu hale gelecek.”

