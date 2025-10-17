Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/saglik-calisanlarinin-kiyafetlerinde-yeni-donem-hemsireler-artik-lacivert-giyecek-1100261596.html
Sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde yeni dönem: Hemşireler artık lacivert giyecek
Sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde yeni dönem: Hemşireler artık lacivert giyecek
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde kurumsal standart getiriyor. Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm renk giyecek. Yeni Kurumsal Kimlik... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T11:31+0300
2025-10-17T11:31+0300
türki̇ye
sağlık
sağlık çalışanı
kıyafet
sağlık bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100262135_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_0e0aa617ca61b85c909253061b809848.jpg
Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde kurumsal bütünlüğü sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. Güncellenen “Kurumsal Kimlik Kılavuzu”, sağlık hizmetlerinde görsel bütünlüğü güçlendirmek, vatandaşların her noktada aynı kalite anlayışıyla karşılaşmasını sağlamak ve kurumsal algıyı pekiştirmek amacıyla hazırlandı.Yeni kılavuza göre, hemşireler lacivert, ebeler mürdüm renk kıyafet giyecek. Ayrıca sağlık çalışanlarının tamamına kıyafetler ücretsiz olarak sağlanacak.Renkler meslek gruplarına göre belirlendiBakanlık tarafından yayımlanan yeni kılavuza göre, sağlık çalışanlarının kıyafet renkleri görev gruplarına göre şöyle belirlendi:Böylece hem sağlık personelinin görev alanı kolayca ayırt edilebilecek hem de tüm kurumlarda tek tip bir görsel kimlik oluşturulacak.'Logo ve levhaların tek bir standartta olmasını hedefledik'Yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, Kurumsal Kimlik Kılavuzu ile getirilen standartların Bakanlığa bağlı tüm sağlık kurumlarında uygulanacağını bildirdi.Erkoç, “Bu çalışmayı masa başında değil sahayla birlikte yürüttük. Sahayla birlikte bütün görsel standartlarımızı yeniden tanımladık. ‘H’ harfini gördüğünüzde hastane olduğunu nasıl anlarsanız, biz de aynı şekilde Sağlık Bakanlığına ait tüm logoların ve levhaların Türkiye genelinde tek bir standartta olmasını hedefledik” dedi.Erkoç, bu düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.Bakan Yardımcısı Erkoç, 81 ilde aynı görsel ve iletişim dilinin kullanılacağını vurguladı.Erkoç, “Vatandaşımızla iletişim kurarken sıkıntı doğuyordu. Yani kim hekim, kim hemşire, kim teknisyen bunu bilme şansı olmuyordu. İletişim sıkıntıları oluşturuyordu. Bu anlamda bütün kıyafetleri belli bir standarda getirdik” ifadelerini kullandı.Erkoç, yeni düzenleme sayesinde sağlık kurumlarında görev yapan personelin kimliğinin görsel olarak daha net ayırt edilebileceğini belirtti.Kıyafetler ücretsiz verilecek, 2026’da zorunlu olacakBakanlık, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinin hiçbir ücret talep edilmeden verileceğini açıkladı.Erkoç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:“Kıyafetlerin hiçbiri ücretli olmayacak. Sağlık Bakanlığı olarak 1 Ocak 2026’dan itibaren tüm çalışanlarımıza kıyafetlerini ücretsiz olarak sağlayacağız. 1 Haziran 2026’dan itibaren de bu kıyafetlerin kullanımı zorunlu hale gelecek.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/meteoroloji-marmara-icin-saat-verdi-sicakliklar-4-derece-artiyor-bugun-hava-nasil-olacak--1100253298.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100262135_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c65ce6498a8cc403018bd16334667caa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sağlık, sağlık çalışanı, kıyafet, sağlık bakanlığı
sağlık, sağlık çalışanı, kıyafet, sağlık bakanlığı

Sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde yeni dönem: Hemşireler artık lacivert giyecek

11:31 17.10.2025
© AASağlık çalışanı
Sağlık çalışanı - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© AA
Abone ol
Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde kurumsal standart getiriyor. Hemşireler lacivert, ebeler mürdüm renk giyecek. Yeni Kurumsal Kimlik Kılavuzu kapsamında kıyafetler 1 Ocak 2026’dan itibaren ücretsiz, 1 Haziran 2026’dan itibaren zorunlu olacak. Uygulama tüm sağlık kurumlarında geçerli olacak.
Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinde kurumsal bütünlüğü sağlamak amacıyla yeni bir düzenleme yaptı. Güncellenen “Kurumsal Kimlik Kılavuzu”, sağlık hizmetlerinde görsel bütünlüğü güçlendirmek, vatandaşların her noktada aynı kalite anlayışıyla karşılaşmasını sağlamak ve kurumsal algıyı pekiştirmek amacıyla hazırlandı.
Yeni kılavuza göre, hemşireler lacivert, ebeler mürdüm renk kıyafet giyecek. Ayrıca sağlık çalışanlarının tamamına kıyafetler ücretsiz olarak sağlanacak.

Renkler meslek gruplarına göre belirlendi

Bakanlık tarafından yayımlanan yeni kılavuza göre, sağlık çalışanlarının kıyafet renkleri görev gruplarına göre şöyle belirlendi:
Klinik eczacılar: Beyaz
Hemşireler: Lacivert
Sorumlu hemşireler: Yakasında beyaz şerit bulunan lacivert
Ebeler: Mürdüm
Sorumlu ebeler: Yakasında beyaz şerit bulunan mürdüm
Klinik psikolog, fizyoterapist, odyolog, diyetisyen, dil ve konuşma terapisti, iş ve uğraşı terapisti, sağlık fizikçisi, perfüzyonist: Bordo
Psikolog, biyolog, çocuk gelişimcileri: Kahverengi
Ameliyathane personeli: Yeşil
Hasta karşılama ve yönlendirme personeli: Takım elbise (kadınlar için bakanlık logolu fular, erkekler için logolu kravat)
Böylece hem sağlık personelinin görev alanı kolayca ayırt edilebilecek hem de tüm kurumlarda tek tip bir görsel kimlik oluşturulacak.

'Logo ve levhaların tek bir standartta olmasını hedefledik'

Yeni düzenlemeye ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Yasin Erkoç, Kurumsal Kimlik Kılavuzu ile getirilen standartların Bakanlığa bağlı tüm sağlık kurumlarında uygulanacağını bildirdi.
Erkoç, “Bu çalışmayı masa başında değil sahayla birlikte yürüttük. Sahayla birlikte bütün görsel standartlarımızı yeniden tanımladık. ‘H’ harfini gördüğünüzde hastane olduğunu nasıl anlarsanız, biz de aynı şekilde Sağlık Bakanlığına ait tüm logoların ve levhaların Türkiye genelinde tek bir standartta olmasını hedefledik” dedi.
Erkoç, bu düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu kapsamında hayata geçirildiğini belirtti.
Bakan Yardımcısı Erkoç, 81 ilde aynı görsel ve iletişim dilinin kullanılacağını vurguladı.
Erkoç, “Vatandaşımızla iletişim kurarken sıkıntı doğuyordu. Yani kim hekim, kim hemşire, kim teknisyen bunu bilme şansı olmuyordu. İletişim sıkıntıları oluşturuyordu. Bu anlamda bütün kıyafetleri belli bir standarda getirdik” ifadelerini kullandı.
Erkoç, yeni düzenleme sayesinde sağlık kurumlarında görev yapan personelin kimliğinin görsel olarak daha net ayırt edilebileceğini belirtti.

Kıyafetler ücretsiz verilecek, 2026’da zorunlu olacak

Bakanlık, sağlık çalışanlarının kıyafetlerinin hiçbir ücret talep edilmeden verileceğini açıkladı.
Erkoç, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Kıyafetlerin hiçbiri ücretli olmayacak. Sağlık Bakanlığı olarak 1 Ocak 2026’dan itibaren tüm çalışanlarımıza kıyafetlerini ücretsiz olarak sağlayacağız. 1 Haziran 2026’dan itibaren de bu kıyafetlerin kullanımı zorunlu hale gelecek.”
Meteoroloji Marmara için saat verdi, sıcaklıklar 4 derece artıyor: Bugün hava nasıl olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
YAŞAM
Meteoroloji Marmara için saat verdi, sıcaklıklar 4 derece artıyor: Bugün hava nasıl olacak?
06:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала