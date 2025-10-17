Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı: RIA Novosti savaş muhabirlerine yönelik İHA saldırısı bir savaş suçudur
Rusya Dışişleri Bakanlığı: RIA Novosti savaş muhabirlerine yönelik İHA saldırısı bir savaş suçudur
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin RIA Novosti muhabirlerine yönelik İHA saldırısının kasıtlı bir... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin RIA Novosti savaş muhabirleri İvan Zuyev ve Yuriy Voytkeviç'e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının kasıtlı olarak yapıldığını ve bunun bir savaş suçu olduğunu söyledi.Miroşnik, “Ukraynalı Nazilerin RIA Novosti muhabiri İvan Zuyev'i öldürmesi ve meslektaşı Yuri Voytkeviç'in hayatına kastetmesi, ifşa edilmekten korkan Ukraynalı Naziler tarafından kasıtlı olarak işlenen savaş suçlarıdır” dedi.Miroşnik, İHA saldırısının, devam eden çatışma ve Kiev'in işlediği suçlar hakkındaki gerçeği araştırmak ve belgelemek için hayatlarını tehlikeye atan gazetecilere yönelik kasıtlı bir eylem olduğunu belirterek, “Bu, çatışmanın taraflarının yaklaşımları ve eylemleri hakkında en büyük yalanları yayan rejimin hizmetkarları tarafından işlenen, uluslararası insancıl hukukun temel kurallarının alçakca bir ihlalidir” ifadelerini kullandı.Miroşnik, savaş muhabirlerinin askeri imkanlar kullanılarak sivil meslek temsilcilerine karşı yürütülen takip ve sinsi bir avın kurbanı olduklarını vurguladı.
01:17 17.10.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Özel Yetkili Büyükelçisi Miroşnik, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin RIA Novosti muhabirlerine yönelik İHA saldırısının kasıtlı bir eylem olduğunu belirterek, bunu savaş suçu olarak nitelendirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik, Sputnik’e yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin RIA Novosti savaş muhabirleri İvan Zuyev ve Yuriy Voytkeviç'e yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısının kasıtlı olarak yapıldığını ve bunun bir savaş suçu olduğunu söyledi.
Miroşnik, “Ukraynalı Nazilerin RIA Novosti muhabiri İvan Zuyev'i öldürmesi ve meslektaşı Yuri Voytkeviç'in hayatına kastetmesi, ifşa edilmekten korkan Ukraynalı Naziler tarafından kasıtlı olarak işlenen savaş suçlarıdır” dedi.
Miroşnik, İHA saldırısının, devam eden çatışma ve Kiev'in işlediği suçlar hakkındaki gerçeği araştırmak ve belgelemek için hayatlarını tehlikeye atan gazetecilere yönelik kasıtlı bir eylem olduğunu belirterek, “Bu, çatışmanın taraflarının yaklaşımları ve eylemleri hakkında en büyük yalanları yayan rejimin hizmetkarları tarafından işlenen, uluslararası insancıl hukukun temel kurallarının alçakca bir ihlalidir” ifadelerini kullandı.
Miroşnik, savaş muhabirlerinin askeri imkanlar kullanılarak sivil meslek temsilcilerine karşı yürütülen takip ve sinsi bir avın kurbanı olduklarını vurguladı.
