https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/rus-senator-kosacev-ria-novosti-savas-muhabirlerine-saldiri-kievin-ahlaksizca-ve-alcakca-isledigi-1100250676.html

Rus senatör Kosaçev: RIA Novosti savaş muhabirlerine saldırı, Kiev'in ahlaksızca ve alçakca işlediği bir suç

Rus senatör Kosaçev: RIA Novosti savaş muhabirlerine saldırı, Kiev'in ahlaksızca ve alçakca işlediği bir suç

Sputnik Türkiye

Rus senatör Konstantin Kosaçev, Kiev rejiminin RIA Novosti muhabirlerine yönelik saldırısının gazetecileri, gerçeği ve ifade özgürlüğünü hedef alan kasıtlı bir... 16.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-16T23:16+0300

2025-10-16T23:16+0300

2025-10-16T23:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

konstantin kosaçev

rusya federasyon konseyi

ri̇a novosti

kiev

saldırı

i̇ha

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/02/1085434135_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c1f5608945f5c967437b30cf327a636.jpg

Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Sputnik’e verdiği demeçte RIA Novosti savaş muhabirlerine yönelik saldırının Kiev rejiminin gazetecilere, gerçeğe ve ifade özgürlüğüne kaşı işlediği suçların bir yenisi olduğunu belirterek, saldırıyı alçakca olarak nitelendirdi.Kosaçev, “Kiev rejiminin işlediği bir suç daha: Zaporojye'de görev başında olan bir savaş muhabiri öldürüldü ve meslektaşı ağır yaralandı. Büyük olasılıkla bu, gazetecilere, gerçeğe ve ifade özgürlüğüne yönelik hedefli bir saldırıydı. Kiev rejiminin diğer suçları gibi bu da ahlaksızca ve alçakca bir saldırı” diyerek, Zuyev'in yakınları ve meslektaşlarına içten taziyelerini iletti.RIA Novosti savaş muhabiri İvan Zuyev, Zaporojiya bölgesinde Ukrayna insansız hava aracının saldırısı sonucu gazetecilik görevini yürüttüğü sırada hayatını kaybetmiş, meslektaşı Yuri Voytkeviç de ağır yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/ria-novosti-savas-muhabiri-ivan-zuyev-zaporojiye-bolgesinde-hayatini-kaybetti--1100249447.html

kiev

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

konstantin kosaçev, rusya federasyon konseyi, ri̇a novosti, kiev, saldırı, i̇ha, ukrayna