Rus senatör Kosaçev: RIA Novosti savaş muhabirlerine saldırı, Kiev'in ahlaksızca ve alçakca işlediği bir suç
Rus senatör Kosaçev: RIA Novosti savaş muhabirlerine saldırı, Kiev'in ahlaksızca ve alçakca işlediği bir suç
16.10.2025
Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Sputnik’e verdiği demeçte RIA Novosti savaş muhabirlerine yönelik saldırının Kiev rejiminin gazetecilere, gerçeğe ve ifade özgürlüğüne kaşı işlediği suçların bir yenisi olduğunu belirterek, saldırıyı alçakca olarak nitelendirdi.Kosaçev, “Kiev rejiminin işlediği bir suç daha: Zaporojye'de görev başında olan bir savaş muhabiri öldürüldü ve meslektaşı ağır yaralandı. Büyük olasılıkla bu, gazetecilere, gerçeğe ve ifade özgürlüğüne yönelik hedefli bir saldırıydı. Kiev rejiminin diğer suçları gibi bu da ahlaksızca ve alçakca bir saldırı” diyerek, Zuyev'in yakınları ve meslektaşlarına içten taziyelerini iletti.RIA Novosti savaş muhabiri İvan Zuyev, Zaporojiya bölgesinde Ukrayna insansız hava aracının saldırısı sonucu gazetecilik görevini yürüttüğü sırada hayatını kaybetmiş, meslektaşı Yuri Voytkeviç de ağır yaralanmıştı.
