RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya’yı Alaska’ya bağlayacak tünel projesini anlattı

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya’yı Alaska’ya bağlayacak tünel projesini anlattı

Rusya ve Alaska'yı birbirine bağlayan Bering Boğazı altında tünel yapma planlarını açıklayan RDIF Başkanı Dmitriyev, projenin ‘Putin-Trump Tüneli’ adını... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın yabancı ülkelerle yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Putin-Trump Tüneli’ projesinin taslağını sundu.Dmitriyev, “Boring Company'nin modern teknolojileri sayesinde, bu tünel, Avrasya ile Amerika'yı birbirine bağlayan ve maliyeti 8 milyar doların altında olan Putin-Trump Tüneli haline gelebilir” diye yazdı.Tünelin, ileri teknolojiler kullanılarak 8 yıldan daha kısa bir sürede tamamlanabileceğini belirten RDIF Başkanı, “ABD-Kanada-Rusya-Çin demiryolu dahil olmak üzere mevcut teklifleri inceledik ve bunlardan en uygun olanını destekleyeceğiz” diye ekledi.

