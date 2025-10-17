Türkiye
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya’yı Alaska’ya bağlayacak tünel projesini anlattı
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya’yı Alaska’ya bağlayacak tünel projesini anlattı
Rusya ve Alaska'yı birbirine bağlayan Bering Boğazı altında tünel yapma planlarını açıklayan RDIF Başkanı Dmitriyev, projenin ‘Putin-Trump Tüneli’ adını... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın yabancı ülkelerle yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Putin-Trump Tüneli’ projesinin taslağını sundu.Dmitriyev, “Boring Company'nin modern teknolojileri sayesinde, bu tünel, Avrasya ile Amerika'yı birbirine bağlayan ve maliyeti 8 milyar doların altında olan Putin-Trump Tüneli haline gelebilir” diye yazdı.Tünelin, ileri teknolojiler kullanılarak 8 yıldan daha kısa bir sürede tamamlanabileceğini belirten RDIF Başkanı, “ABD-Kanada-Rusya-Çin demiryolu dahil olmak üzere mevcut teklifleri inceledik ve bunlardan en uygun olanını destekleyeceğiz” diye ekledi.
rusya, abd, alaska, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev
rusya, abd, alaska, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya’yı Alaska’ya bağlayacak tünel projesini anlattı

10:57 17.10.2025
Rusya ve Alaska'yı birbirine bağlayan Bering Boğazı altında tünel yapma planlarını açıklayan RDIF Başkanı Dmitriyev, projenin ‘Putin-Trump Tüneli’ adını alabileceğini belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın yabancı ülkelerle yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Putin-Trump Tüneli’ projesinin taslağını sundu.
Dmitriyev, “Boring Company'nin modern teknolojileri sayesinde, bu tünel, Avrasya ile Amerika'yı birbirine bağlayan ve maliyeti 8 milyar doların altında olan Putin-Trump Tüneli haline gelebilir” diye yazdı.
Tünelin, ileri teknolojiler kullanılarak 8 yıldan daha kısa bir sürede tamamlanabileceğini belirten RDIF Başkanı, “ABD-Kanada-Rusya-Çin demiryolu dahil olmak üzere mevcut teklifleri inceledik ve bunlardan en uygun olanını destekleyeceğiz” diye ekledi.
