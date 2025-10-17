https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/rdif-baskani-dmitriyev-rusyayi-alaskaya-baglayacak-tunel-projesini-anlatti-1100258370.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya’yı Alaska’ya bağlayacak tünel projesini anlattı
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya’yı Alaska’ya bağlayacak tünel projesini anlattı
Sputnik Türkiye
Rusya ve Alaska'yı birbirine bağlayan Bering Boğazı altında tünel yapma planlarını açıklayan RDIF Başkanı Dmitriyev, projenin ‘Putin-Trump Tüneli’ adını... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T10:57+0300
2025-10-17T10:57+0300
2025-10-17T10:58+0300
dünya
rusya
abd
alaska
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kirill dmitriyev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099558427_0:0:3054:1719_1920x0_80_0_0_5ec14de396f48c4a50e6414366451bb2.jpg
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın yabancı ülkelerle yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Putin-Trump Tüneli’ projesinin taslağını sundu.Dmitriyev, “Boring Company'nin modern teknolojileri sayesinde, bu tünel, Avrasya ile Amerika'yı birbirine bağlayan ve maliyeti 8 milyar doların altında olan Putin-Trump Tüneli haline gelebilir” diye yazdı.Tünelin, ileri teknolojiler kullanılarak 8 yıldan daha kısa bir sürede tamamlanabileceğini belirten RDIF Başkanı, “ABD-Kanada-Rusya-Çin demiryolu dahil olmak üzere mevcut teklifleri inceledik ve bunlardan en uygun olanını destekleyeceğiz” diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/orban-bugun-putinle-gorusmeyi-planliyor-1100256346.html
rusya
abd
alaska
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099558427_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d3df7f542a34187fa07227c7ef65f04b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, abd, alaska, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev
rusya, abd, alaska, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya’yı Alaska’ya bağlayacak tünel projesini anlattı
10:57 17.10.2025 (güncellendi: 10:58 17.10.2025)
Rusya ve Alaska'yı birbirine bağlayan Bering Boğazı altında tünel yapma planlarını açıklayan RDIF Başkanı Dmitriyev, projenin ‘Putin-Trump Tüneli’ adını alabileceğini belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın yabancı ülkelerle yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ‘Putin-Trump Tüneli’ projesinin taslağını sundu.
Dmitriyev, “Boring Company'nin modern teknolojileri sayesinde, bu tünel, Avrasya ile Amerika'yı birbirine bağlayan ve maliyeti 8 milyar doların altında olan Putin-Trump Tüneli haline gelebilir” diye yazdı.
Tünelin, ileri teknolojiler kullanılarak 8 yıldan daha kısa bir sürede tamamlanabileceğini belirten RDIF Başkanı, “ABD-Kanada-Rusya-Çin demiryolu dahil olmak üzere mevcut teklifleri inceledik ve bunlardan en uygun olanını destekleyeceğiz” diye ekledi.