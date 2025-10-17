https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/rus-siyaset-bilimci-bering-bogazi-tuneli-yeni-bir-kitalararasi-lojistik-rotasi-olabilir-1100283501.html

Rus Siyaset Bilimci: ‘Bering Boğazı Tüneli’ yeni bir kıtalararası lojistik rotası olabilir

Rus Siyaset Bilimci: ‘Bering Boğazı Tüneli’ yeni bir kıtalararası lojistik rotası olabilir

17.10.2025

Rusya Devlet Başkanlığı Kamu Dairesi Kanun Tasarıları Uzmanlığı Komisyonu Başkan Yardımcısı Aleksandr Asafov, Rusya ile ABD arasındaki Bering Boğazı üzerinden bir tünel inşa edilmesi fikrini Sputnik’e değerlendirdi.Asafov, Rusya-ABD ilişkilerinin iyileşmesi halinde bu projenin lojistik, ticaret ve turizm açısından önemli fırsatlar yaratabileceğini belirterek, şunları ifade etti:Daha önce, Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın yabancı ülkelerle yatırım ve ekonomik işbirliği özel temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X hesabından, Rusya ve Alaska'yı birbirine bağlayan Bering Boğazı altında bir tünel inşa edilmesi önerisini getirmiş ve ‘Putin-Trump Tüneli’ adını verdiği projenin taslağını paylaşmıştı.ABD Başkanı Donald Trump, Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede, Rusya ve Alaska arasında bir tünel inşa edilmesi fikrini ilginç bulduğunu belirterek, “Bu konuyu düşünmem gerekecek” ifadesini kullanmıştı.

