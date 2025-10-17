Rubio'nun UFO açıklamaları gündem oldu: Nükleer tesislerin üzerinde bir şeyler dolaşıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/rubionun-ufo-aciklamalari-gundem-oldu-nukleer-tesislerin-uzerinde-bir-seyler-dolasiyor--1100280323.html

ABD yapımı ‘The Age of Disclosure’ (İfşa Çağı) isimli belgeselin fragmanında Marco Rubio’nun bilinmeyen uçan objeler üzerine açıklamalar yaptığı görüldü. Detaylar haberde...

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yeni belgeselin fragmanında yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Rubio, yönetmen Dan Farah’a verdiği röportajda şu ifadeyi kullandı:Bu sözler, hükümetin 'tanımlanamayan hava olayları' konusundaki gizlilik politikalarına dair bugüne kadarki 'en çarpıcı açıklamalardan biri' olarak değerlendiriliyor.21 Kasım’da bir içerik platformu üzerinden dünya çapında yayınlanacağı açıklanan belgesel, ‘insan dışı zeki yaşamın 80 yıllık küresel gizemini’ ve ‘büyük güçler arasında, bu yaşam formlarına ait ileri teknolojiyi tersine mühendislikle çözme yarışını’ konu alıyor. Yapımda, ABD hükümeti, ordu ve istihbarat kurumlarından ‘34 üst düzey isim’ tanıklık veriyor.Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Demokrat vekil Andre Carson, fragmanda “Dünya dışı şeyler, daha önce görülmemiş manevralar yapıyor” diyor.En çarpıcı açıklama ise, ABD hükümetinin UAP Görev Gücü’nün eski başkanı olarak tanıtılan Jay Stratton’dan geliyor:‘Başkanlar bile her şeyi bilmiyor’Belgeselde Rubio, böylesine büyük bir sırrın nasıl gizli tutulabildiğine dair de ipucu veriyor:Yönetmen Dan Farah ise Entertainment Weekly’ye yaptığı açıklamada, “Bu konu etrafında 80 yıldır yürütülen dezenformasyon kampanyası, ABD tarihinin en büyüğü” diyor ve ekliyor:Farah, belgesel sürecinde edindiği en önemli çıkarımın, bu isimlerin artık “Evren’de yalnız mıyız?” gibi temel soruları değil, çok daha ileri düzey endişeleri tartışmaları olduğunu belirtiyor:

