https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/rubionun-ufo-aciklamalari-gundem-oldu-nukleer-tesislerin-uzerinde-bir-seyler-dolasiyor--1100280323.html
Rubio'nun UFO açıklamaları gündem oldu: Nükleer tesislerin üzerinde bir şeyler dolaşıyor
Rubio'nun UFO açıklamaları gündem oldu: Nükleer tesislerin üzerinde bir şeyler dolaşıyor
Sputnik Türkiye
ABD yapımı ‘The Age of Disclosure’ (İfşa Çağı) isimli belgeselin fragmanında Marco Rubio’nun bilinmeyen uçan objeler üzerine açıklamalar yaptığı görüldü. Detaylar haberde...
2025-10-17T19:31+0300
2025-10-17T19:31+0300
2025-10-17T19:35+0300
yaşam
marco rubio
ufo
nükleer tesis
abd
haberler
andre carson
farah
abd
dünya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100280032_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_02f924d1a9e834bc0ac19e4d5722d89d.jpg
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yeni belgeselin fragmanında yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Rubio, yönetmen Dan Farah’a verdiği röportajda şu ifadeyi kullandı:Bu sözler, hükümetin 'tanımlanamayan hava olayları' konusundaki gizlilik politikalarına dair bugüne kadarki 'en çarpıcı açıklamalardan biri' olarak değerlendiriliyor.21 Kasım’da bir içerik platformu üzerinden dünya çapında yayınlanacağı açıklanan belgesel, ‘insan dışı zeki yaşamın 80 yıllık küresel gizemini’ ve ‘büyük güçler arasında, bu yaşam formlarına ait ileri teknolojiyi tersine mühendislikle çözme yarışını’ konu alıyor. Yapımda, ABD hükümeti, ordu ve istihbarat kurumlarından ‘34 üst düzey isim’ tanıklık veriyor.Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Demokrat vekil Andre Carson, fragmanda “Dünya dışı şeyler, daha önce görülmemiş manevralar yapıyor” diyor.En çarpıcı açıklama ise, ABD hükümetinin UAP Görev Gücü’nün eski başkanı olarak tanıtılan Jay Stratton’dan geliyor:‘Başkanlar bile her şeyi bilmiyor’Belgeselde Rubio, böylesine büyük bir sırrın nasıl gizli tutulabildiğine dair de ipucu veriyor:Yönetmen Dan Farah ise Entertainment Weekly’ye yaptığı açıklamada, “Bu konu etrafında 80 yıldır yürütülen dezenformasyon kampanyası, ABD tarihinin en büyüğü” diyor ve ekliyor:Farah, belgesel sürecinde edindiği en önemli çıkarımın, bu isimlerin artık “Evren’de yalnız mıyız?” gibi temel soruları değil, çok daha ileri düzey endişeleri tartışmaları olduğunu belirtiyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250805/kanadadan-tarihi-ufo-karari-bilim-insanlari-toplanarak-gozlem-icin-resmi-cagrida-bulundu-1098378023.html
farah
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100280032_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_bcd211f9beea64b303f8a49c0316a068.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
marco rubio, ufo, nükleer tesisler, the age of disclosure, belgesel, ifşa çağı, abd, ufolar
marco rubio, ufo, nükleer tesisler, the age of disclosure, belgesel, ifşa çağı, abd, ufolar
Rubio'nun UFO açıklamaları gündem oldu: Nükleer tesislerin üzerinde bir şeyler dolaşıyor
19:31 17.10.2025 (güncellendi: 19:35 17.10.2025)
ABD yapımı ‘The Age of Disclosure’ (İfşa Çağı) isimli belgeselin fragmanında Marco Rubio’nun bilinmeyen uçan objeler üzerine açıklamalar yaptığı görüldü.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yeni belgeselin fragmanında yaptığı açıklamayla gündeme oturdu. Rubio, yönetmen Dan Farah’a verdiği röportajda şu ifadeyi kullandı:
Nükleer tesislerin hava sahasında tekrarlanan olaylar yaşandı, bir şeyler tesislerin üzerinde dolaşıyor ve bunlar bize ait değil.
Bu sözler, hükümetin 'tanımlanamayan hava olayları' konusundaki gizlilik politikalarına dair bugüne kadarki 'en çarpıcı açıklamalardan biri' olarak değerlendiriliyor.
21 Kasım’da bir içerik platformu üzerinden dünya çapında yayınlanacağı açıklanan belgesel, ‘insan dışı zeki yaşamın 80 yıllık küresel gizemini’ ve ‘büyük güçler arasında, bu yaşam formlarına ait ileri teknolojiyi tersine mühendislikle çözme yarışını’ konu alıyor. Yapımda, ABD hükümeti, ordu ve istihbarat kurumlarından ‘34 üst düzey isim’ tanıklık veriyor.
Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi üyesi Demokrat vekil Andre Carson, fragmanda “Dünya dışı şeyler, daha önce görülmemiş manevralar yapıyor” diyor.
En çarpıcı açıklama ise, ABD hükümetinin UAP Görev Gücü’nün eski başkanı olarak tanıtılan Jay Stratton’dan geliyor:
Kendi gözlerimle insan dışı araçlar ve varlıklar gördüm.
‘Başkanlar bile her şeyi bilmiyor’
Belgeselde Rubio, böylesine büyük bir sırrın nasıl gizli tutulabildiğine dair de ipucu veriyor:
Başkanlar bile yalnızca ‘bilmesi gereken kadar’ bilgiyle hareket etti. Ama bu durum artık kontrolden çıkmaya başladı.
Yönetmen Dan Farah ise Entertainment Weekly’ye yaptığı açıklamada, “Bu konu etrafında 80 yıldır yürütülen dezenformasyon kampanyası, ABD tarihinin en büyüğü” diyor ve ekliyor:
Görüşme yaptığım tüm üst düzey, güvenilir kişiler bu durumun yanlış olduğunu düşündü. Halktan gizlenmesini kabul edilebilir bulmadılar.
Farah, belgesel sürecinde edindiği en önemli çıkarımın, bu isimlerin artık “Evren’de yalnız mıyız?” gibi temel soruları değil, çok daha ileri düzey endişeleri tartışmaları olduğunu belirtiyor:
Asıl soru şuydu: Kötü niyetli bir ülke bu teknolojiyi bizden önce çözüp silah haline getirirse ne olur?