Rıza dışında kürtaj yaptıkları iddia edildi: 2 doktor gözaltında

Zonguldak'ta bir kadına rızası dışında kürtaj yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada iki doktor gözaltına alındı. 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Zonguldak'da bir sene önce sevgilisinin zoruyla gittiği doktorda rızası dışında kendisine kürtaj yapıldığını iddia eden kadının şikayetiyle başlatılan soruşturmada iki doktor gözaltına alındı. Sevgilisinin zoruyla hastaneye gittiğini iddia ettiİddiaya göre, yaklaşık bir yıl önce C.K. (27), kürtaj olmak için sevgilisi M.A'nın (27) zorlamasıyla kent merkezindeki bir özel hastanede görev yapan kadın doğum uzmanı M.B'ye başvurdu.İşlem sırasında rahminde parça kalması nedeniyle C.K, bir süre sonra Zonguldak Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne gitti. Burada doktor F.T. tarafından C.K'ye ikinci kez kürtaj yapıldı.Bir süre sonra sevgilisi tarafından terk edilen kadın, yaklaşık 6 ay önce "zorla kürtaj yapıldığı" iddiasıyla M.A. ve iki doktordan şikayetçi oldu.İki doktor da yakalandıİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, iki doktor hakkında teknik ve fiziki takip başlattı. Soruşturma kapsamında M.B. Ankara'da, F.T. ile sağlık çalışanı H.K. Zonguldak'ta "irtikap", "görevi kötüye kullanma" ve "çocuk düşürtme" suçlarından gözaltına alındı. Doktorların ifadelerinde, kürtaj işlemini kadının rızasıyla gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi. İki doktor emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi, sağlık çalışanı H.K. serbest bırakıldı. Öte yandan M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.Gözaltına alınan iki doktor, adli kontrolle serbest bırakıldı.

