Doktorlara yeşil reçete operasyonu: Usulsüz çok sayıda reçete yazan doktor tutuklandı

Düzce merkezli usulsüz yeşil reçeteli ilaç yazıldığı gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişiden, doktor olan 1 kişi tutuklandı... 10.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/0a/1100078424_0:74:1601:974_1920x0_80_0_0_cc83a72855b6dbce132e347613b57503.jpg

Düzce merkezli "yeşil reçeteli ilaç" soruşturmasında 1 kişi tutuklandı.Doktor tutuklandıSoruşturma kapsamında dün gözaltına alınan doktor S.K, eşi G.K, eczane çalışanı M.E. ve H.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli, Yığılca Adliyesi'ne getirildi.Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan 4 zanlıdan 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, doktor olan S.K. tutuklandı.Yeşil reçeteli ilaçları usulsüz yazdıDüzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin soruşturma başlatılmış, dijital materyal incelemesinde, H.K'nin (44) doktor olduğu belirlenen S.K. (44) ile yaptığı görüşmelerde yeşil reçeteye tabi ilaçlara yönelik usulsüz reçete işlemleri gerçekleştirildiği tespit edilmişti.İncelemelerde S.K'nin e-reçete sistemi üzerinden ilaç yazıp, bu reçeteler karşılığında reçete sahipleri ve yakınlarından kendisinin ve eşi G.K'nin (25) banka hesapları aracılığıyla para aldığı anlaşılmıştı.SGK üzerinden usulsüz reçete girişleriDoktor ve eşinin ayrıca 2023-2025 yıllarında farklı banka hesaplarına çok sayıda para transferi gerçekleştirildiği, SGK sistemi üzerinden usulsüz reçete girişleri yapıldığı belirlenmişti.Şüpheli ile usulsüz ilaç temin eden ve para transferinde bulunan S.O. (46), İ.O. (71), H.K. (50), M.K. (45), H.K. (90), M.E. (43), N.E. (63), Ö.K. (47) ve H.K. (90) ile ilgili yapılan araştırmalarda, şahısların herhangi bir psikiyatri geçmişlerinin bulunmadığı tespit edilmişti.Konuyla ilgili Düzce'de 9, Kütahya'da 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

