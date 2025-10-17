https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/rekabet-kurulundan-onlarca-ilac-firmasina-245-milyon-tl-ceza--1100264077.html

Rekabet Kurulu'ndan onlarca ilaç firmasına 245 milyon TL ceza

Rekabet Kurulu, 17 ilaç firmasına toplam 245 milyon lira ceza kesti. 17.10.2025, Sputnik Türkiye

Rekabet Kurulu, yürüttüğü soruşturma kapsamında onlarca ilaç firmasına toplamda 245 milyon lira idari para cezası verdi. Soruşturma kapsamında, ilgili şirketlerin "çalışan ayartmama anlaşmaları" yapmak ya da "rekabete hassas bilgi paylaşımında" bulunmak suretiyle kanunu ihlal ettikleri tespit edildi.Çalışanların 'hakları'nı çiğnedilerKurul kararında, bazı teşebbüslerin birbirlerinin çalışanlarını istihdam etmemeye yönelik olarak anlaşarak emek piyasasındaki rekabet ortamını bozdukları vurgulandı. Ayrıca, bazı teşebbüslerin de sektördeki çalışan maaşları ve yan haklarına ilişkin geleceğe dönük rekabete duyarlı bilgileri paylaştıkları da yapılan tespitler arasında yer aldı.Rekabet Kurulu hangi ilaç firmalarına ceza kesti?Toplamda yaklaşık 245 milyon Türk Lirası idari para cezası alan şirketler şöyle:Adeka İlaç: 7 milyon TLAmgen İlaç: 4,5 milyon TLArgis İlaç: 639 bin TLArven İlaç: 3 milyon TLAstraZeneca İlaç: 15 milyon TLBerko İlaç: 10,5 milyon TLFarmatek İlaç: 7 milyon TLHelba İlaç: 2 milyon TLİlko İlaç: 13 milyon TLMerck İlaç: 487 bin TLNovartis Sağlık: 19 milyon TLNovo Nordisk Sağlık: 19 milyon TLPfizer PFE İlaçları: 20 milyon TLSanofi İlaç: 12 milyon TLSanovel İlaç: 79 milyon TLSanta Farma İlaç: 17 milyon TLServier İlaç: 8 milyon TL

