Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/putin-rt-fikirden-kuresel-bir-markaya-donustu-1100280649.html
Putin: RT, fikirden küresel bir markaya dönüştü
Putin: RT, fikirden küresel bir markaya dönüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, RT televizyon kanalının 20. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, kanalın geçen 20 yılda küresel bir markaya... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T19:57+0300
2025-10-17T20:09+0300
dünya
rusya
vladimir putin
rt
russia today (rt)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100236806_0:0:2915:1640_1920x0_80_0_0_89740410b8f7b1427cff5584c01da18b.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, RT televizyon kanalının 20. kuruluş yıl dönümünde konuştu.Büyük Tiyatro'da (Bolşoy Teatr) düzenlenen törende konuşan Putin, “20 yıl içinde medya alanında pek çok olay yaşandı. Bu, başlı başına bir dönemdir. Russia Today kanalı, bir fikirden bugün tüm dünyada bilinen küresel bir markaya kadar uzanan bir yol kat etti” ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, RT çalışanlarının en önemli özelliklerinin “korkusuzluk” ve “gerçeğe bağlılık” olduğunu söyledi. Daha önce Putin, RT’nin 20. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamada sahneye çıkarak kanal çalışanlarını tebrik etmişti.RT televizyon kanalının Batı medyası ve elitlerinin 'gerçek yüzünü' ortaya çıkardığını söyleyen Putin, “Siz kendinizi tüm gücünüzle gösterdiğinizde, sözde rakipler ve onların arkasındaki yöneten elitler gerçek yüzlerini ortaya koydular” ifadelerini kullandı.Batı medyasının Rusya karşısındaki tutumunu eleştirerek, ülkede terör saldırıları düzenleyen grupların 'isyancı' olarak tanımlanmasına tepki gösteren Putin, “Hâlâ öfke duyuyorum çünkü şehirlerimizde, okullarımızda ve hastanelerimizde rehin alan, patlamalar düzenleyen teröristler Batı’nın önde gelen kanallarında ‘isyancı’ olarak adlandırıldı” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/putin-macar-basbakan-orbanla-konustu-1100271555.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100236806_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_4039704b1ea9ddfd989b003d0b133d26.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, vladimir putin, rt, russia today (rt)
rusya, vladimir putin, rt, russia today (rt)

Putin: RT, fikirden küresel bir markaya dönüştü

19:57 17.10.2025 (güncellendi: 20:09 17.10.2025)
© Sputnik / Grigory Sysoev / Multimedya arşivine gidinRusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, RT televizyon kanalının 20. kuruluş yıl dönümü töreninde yaptığı konuşmada, kanalın geçen 20 yılda küresel bir markaya dönüştüğünü söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, RT televizyon kanalının 20. kuruluş yıl dönümünde konuştu.
Büyük Tiyatro'da (Bolşoy Teatr) düzenlenen törende konuşan Putin, “20 yıl içinde medya alanında pek çok olay yaşandı. Bu, başlı başına bir dönemdir. Russia Today kanalı, bir fikirden bugün tüm dünyada bilinen küresel bir markaya kadar uzanan bir yol kat etti” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, RT çalışanlarının en önemli özelliklerinin “korkusuzluk” ve “gerçeğe bağlılık” olduğunu söyledi. Daha önce Putin, RT’nin 20. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamada sahneye çıkarak kanal çalışanlarını tebrik etmişti.
RT televizyon kanalının Batı medyası ve elitlerinin 'gerçek yüzünü' ortaya çıkardığını söyleyen Putin, “Siz kendinizi tüm gücünüzle gösterdiğinizde, sözde rakipler ve onların arkasındaki yöneten elitler gerçek yüzlerini ortaya koydular” ifadelerini kullandı.
Batı medyasının Rusya karşısındaki tutumunu eleştirerek, ülkede terör saldırıları düzenleyen grupların 'isyancı' olarak tanımlanmasına tepki gösteren Putin, “Hâlâ öfke duyuyorum çünkü şehirlerimizde, okullarımızda ve hastanelerimizde rehin alan, patlamalar düzenleyen teröristler Batı’nın önde gelen kanallarında ‘isyancı’ olarak adlandırıldı” dedi.
El encuentro entre el primer ministro húngaro, Viktor Orban, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el 5 de julio, 2024 - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2025
DÜNYA
Putin, Macar Başbakan Orban'la konuştu
14:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала