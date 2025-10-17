https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/putin-rt-fikirden-kuresel-bir-markaya-donustu-1100280649.html

Putin: RT, fikirden küresel bir markaya dönüştü

17.10.2025

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, RT televizyon kanalının 20. kuruluş yıl dönümünde konuştu.Büyük Tiyatro'da (Bolşoy Teatr) düzenlenen törende konuşan Putin, “20 yıl içinde medya alanında pek çok olay yaşandı. Bu, başlı başına bir dönemdir. Russia Today kanalı, bir fikirden bugün tüm dünyada bilinen küresel bir markaya kadar uzanan bir yol kat etti” ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, RT çalışanlarının en önemli özelliklerinin “korkusuzluk” ve “gerçeğe bağlılık” olduğunu söyledi. Daha önce Putin, RT’nin 20. yılı dolayısıyla düzenlenen kutlamada sahneye çıkarak kanal çalışanlarını tebrik etmişti.RT televizyon kanalının Batı medyası ve elitlerinin 'gerçek yüzünü' ortaya çıkardığını söyleyen Putin, “Siz kendinizi tüm gücünüzle gösterdiğinizde, sözde rakipler ve onların arkasındaki yöneten elitler gerçek yüzlerini ortaya koydular” ifadelerini kullandı.Batı medyasının Rusya karşısındaki tutumunu eleştirerek, ülkede terör saldırıları düzenleyen grupların 'isyancı' olarak tanımlanmasına tepki gösteren Putin, “Hâlâ öfke duyuyorum çünkü şehirlerimizde, okullarımızda ve hastanelerimizde rehin alan, patlamalar düzenleyen teröristler Batı’nın önde gelen kanallarında ‘isyancı’ olarak adlandırıldı” dedi.

