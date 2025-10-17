https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/memurun-fazla-mesai-ucreti-belli-oldu-1100261640.html

Memurun fazla mesai ücreti belli oldu: Fazla mesai ücretleri yeni yılda 12 lira 80 kuruştan 16 lira 55 kuruşa çıkacak

Devlet memurlarının saat başına fazla mesai ücretleri yeni yılda 12 lira 80 kuruştan 16 lira 55 kuruşa çıkacak. 17.10.2025

2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’ne göre, memurların fazla çalışma ücretleri yeni yılda yüzde 29,3 oranında artacak.2025’te 12 lira 80 kuruş olan saatlik fazla mesai ücreti, 1 Ocak 2026 itibarıyla 16 lira 55 kuruşa yükselecek.Özel kalem ve şoförlere ek zamBakanlık özel kalem müdürlüklerinde görev yapan makam şoförleri dahil tüm personele ayda 90 saate kadar, genel müdürlük merkez teşkilatında görevli şoförlere ise 60 saate kadar,saat başına 17 lira 60 kuruş fazla mesai ödenecek.Bu rakam, geçtiğimiz yıl 13 lira 60 kuruştu.Üst düzey yöneticilerle çalışan personele 17,60 TLHer makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere; bakanlık kurul başkanları, genel müdürler, vali, general, amiral, rektör, büyükşehir ve il belediye başkanlarıyla birlikte çalışan personele ayda 90 saate kadar saat başına 17 lira 60 kuruş fazla mesai ödenecek.KYK ve yurt personeline 16,55 TL ek ödemeKredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü ile üniversitelere bağlı yurtlarda görev yapan personelden, fazla çalışmaları karşılığında izin kullanamayanlara, ayda 90 saate kadar saat başına 16 lira 55 kuruş ödeme yapılacak.Milli Eğitim idari personeline 28,20 TLMesleki ve teknik eğitim bölgelerinde görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı idari personeline,mesai sonrası yaptıkları fazla çalışma süreleri için ayda 100 saati geçmemek üzere saat başına 28 lira 20 kuruş ödeme yapılacak. Yurt içi gündelikler de artıyorHarcırah Kanunu kapsamında belirlenen yurt içi gündelik tutarları da yeni yılda artırıldı.2025’te 715 lira olan TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısının gündelik ücreti, 925 liraya yükselecek.

