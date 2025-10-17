Türkiye
Muadil ilaç nedeniyle eczacıyı sopayla dövmüştü: Şüpheli tutuklandı
Muadil ilaç nedeniyle eczacıyı sopayla dövmüştü: Şüpheli tutuklandı
Mersin'in Erdemli ilçesinde bir eczanede muadil ilaç verdiği gerekçesiyle çalışan kişiyi sopayla darbeden saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15 Ekim’de Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir eczanede çalışan Arif Fidan, müşterinin saldırısına uğradı. İddiaya göre İ.T. adlı kişi, babasıyla muadil ilaç gerekçesiyle tartışan eczane çalışanı Fidan’ı sopayla darp etti. Yaralanan Fidan, hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
türki̇ye
mersin
17:16 17.10.2025
Mersin’in Erdemli ilçesinde bir eczanede muadil ilaç verdiği gerekçesiyle çalışan kişiyi sopayla darbeden saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
15 Ekim’de Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir eczanede çalışan Arif Fidan, müşterinin saldırısına uğradı.
İddiaya göre İ.T. adlı kişi, babasıyla muadil ilaç gerekçesiyle tartışan eczane çalışanı Fidan’ı sopayla darp etti. Yaralanan Fidan, hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
