Muadil ilaç nedeniyle eczacıyı sopayla dövmüştü: Şüpheli tutuklandı
Muadil ilaç nedeniyle eczacıyı sopayla dövmüştü: Şüpheli tutuklandı
17.10.2025
15 Ekim’de Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir eczanede çalışan Arif Fidan, müşterinin saldırısına uğradı. İddiaya göre İ.T. adlı kişi, babasıyla muadil ilaç gerekçesiyle tartışan eczane çalışanı Fidan’ı sopayla darp etti. Yaralanan Fidan, hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
