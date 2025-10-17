https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/muadil-ilac-nedeniyle-eczaciyi-sopayla-dovmustu-supheli-tutuklandi-1100277502.html

Muadil ilaç nedeniyle eczacıyı sopayla dövmüştü: Şüpheli tutuklandı

Muadil ilaç nedeniyle eczacıyı sopayla dövmüştü: Şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

Mersin’in Erdemli ilçesinde bir eczanede muadil ilaç verdiği gerekçesiyle çalışan kişiyi sopayla darbeden saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-17T17:16+0300

2025-10-17T17:16+0300

2025-10-17T17:16+0300

türki̇ye

mersin

mersin büyükşehir belediyesi

mersin valiliği

mersin emniyet müdürlüğü

eczane

i̇laç

ilaç şirketi

ilaç sektörü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100244995_0:27:503:310_1920x0_80_0_0_c388f1086bf4acc831ce63e9c63b2dc8.jpg

15 Ekim’de Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan bir eczanede çalışan Arif Fidan, müşterinin saldırısına uğradı. İddiaya göre İ.T. adlı kişi, babasıyla muadil ilaç gerekçesiyle tartışan eczane çalışanı Fidan’ı sopayla darp etti. Yaralanan Fidan, hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.T., nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/muadil-ilac-veren-eczaciya-sopayla-saldirdi-musteri-gozaltina-alindi-1100245332.html

türki̇ye

mersin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mersin, mersin büyükşehir belediyesi, mersin valiliği, mersin emniyet müdürlüğü, eczane, i̇laç, ilaç şirketi, ilaç sektörü