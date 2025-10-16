https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/muadil-ilac-veren-eczaciya-sopayla-saldirdi-musteri-gozaltina-alindi-1100245332.html
Muadil ilaç veren eczacıya sopayla saldırdı: Şüpheli gözaltına alındı
Muadil ilaç veren eczacıya sopayla saldırdı: Şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Mersin’in Erdemli ilçesinde, babasıyla yaşanan tartışma sonrası eczane çalışanına muadil ilaç verdiği gerekçesiyle saldıran şüpheli polis tarafından yakalandı. 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T17:48+0300
2025-10-16T17:48+0300
2025-10-16T17:49+0300
türki̇ye
mersin
erdemli
muayene
reçete
yeşil reçete
e-reçetem
i̇laç
ilaç şirketi
ilaç sektörü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100244995_0:27:503:310_1920x0_80_0_0_c388f1086bf4acc831ce63e9c63b2dc8.jpg
Muadil ilaç nedeniyle eczane çalışanına sopayla saldıran İ.T. gözaltına alındı.Olay, Merkez Mahallesi’ndeki bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre, dün ilaç almaya gelen bir müşteriyle eczane çalışanı Arif Fidan arasında 'muadil ilaç' tartışması çıktı. Tartışmayı öğrenen müşterinin oğlu sabah saatlerinde eczaneye gelerek elindeki sopayla Fidan’a saldırdı.Saldırı sırasında elinde 'kelebek' tabir edilen bıçak da bulunan şüpheli, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Başından yaralanan Fidan, Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından polis merkezine giderek İ.T. hakkında şikayetçi oldu.Eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anlarının ardından harekete geçen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250908/adanada-saglik-calisanlarina-saldiran-supheli-gozaltina-alindi-1099202824.html
türki̇ye
mersin
erdemli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100244995_39:0:466:320_1920x0_80_0_0_50248ec468b24ec4735671c2f7346991.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mersin, erdemli, muayene, reçete, yeşil reçete, e-reçetem, i̇laç, ilaç şirketi, ilaç sektörü, ilaç raporu
mersin, erdemli, muayene, reçete, yeşil reçete, e-reçetem, i̇laç, ilaç şirketi, ilaç sektörü, ilaç raporu
Muadil ilaç veren eczacıya sopayla saldırdı: Şüpheli gözaltına alındı
17:48 16.10.2025 (güncellendi: 17:49 16.10.2025)
Mersin’in Erdemli ilçesinde, babasıyla yaşanan tartışma sonrası eczane çalışanına muadil ilaç verdiği gerekçesiyle saldıran şüpheli polis tarafından yakalandı.
Muadil ilaç nedeniyle eczane çalışanına sopayla saldıran İ.T. gözaltına alındı.
Olay, Merkez Mahallesi’ndeki bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre, dün ilaç almaya gelen bir müşteriyle eczane çalışanı Arif Fidan arasında 'muadil ilaç' tartışması çıktı. Tartışmayı öğrenen müşterinin oğlu sabah saatlerinde eczaneye gelerek elindeki sopayla Fidan’a saldırdı.
Saldırı sırasında elinde 'kelebek' tabir edilen bıçak da bulunan şüpheli, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Başından yaralanan Fidan, Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından polis merkezine giderek İ.T. hakkında şikayetçi oldu.
Eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anlarının ardından harekete geçen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.