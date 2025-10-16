https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/muadil-ilac-veren-eczaciya-sopayla-saldirdi-musteri-gozaltina-alindi-1100245332.html

Muadil ilaç veren eczacıya sopayla saldırdı: Şüpheli gözaltına alındı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, babasıyla yaşanan tartışma sonrası eczane çalışanına muadil ilaç verdiği gerekçesiyle saldıran şüpheli polis tarafından yakalandı. 16.10.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100244995_0:27:503:310_1920x0_80_0_0_c388f1086bf4acc831ce63e9c63b2dc8.jpg

Muadil ilaç nedeniyle eczane çalışanına sopayla saldıran İ.T. gözaltına alındı.Olay, Merkez Mahallesi’ndeki bir eczanede meydana geldi. İddiaya göre, dün ilaç almaya gelen bir müşteriyle eczane çalışanı Arif Fidan arasında 'muadil ilaç' tartışması çıktı. Tartışmayı öğrenen müşterinin oğlu sabah saatlerinde eczaneye gelerek elindeki sopayla Fidan’a saldırdı.Saldırı sırasında elinde 'kelebek' tabir edilen bıçak da bulunan şüpheli, çevredekilerin müdahalesiyle uzaklaştırıldı. Başından yaralanan Fidan, Erdemli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından polis merkezine giderek İ.T. hakkında şikayetçi oldu.Eczanenin güvenlik kamerasına yansıyan saldırı anlarının ardından harekete geçen Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı.

