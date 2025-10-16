Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/merkez-bankasi-rezervlerinde-yeni-rekor-1100242670.html
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, 10 Ekim haftasında tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Toplam rezerv 189 milyar 734 milyon dolara... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-16T16:22+0300
2025-10-16T16:22+0300
ekonomi̇
merkez bankası
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
rezerv
net rezerv
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6ecfeab6b3261d58353f81b0bba7ee76.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Ekim haftasına ait haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 10 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artışla 87 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 3 Ekim'de 87 milyar 28 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 208 milyon dolar yükselişle 102 milyar 397 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyar 518 milyon dolar artışla 186 milyar 216 milyon dolardan 189 milyar 734 milyon dolara yükseldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/altinda-rekor-ustune-rekor-islam-memisten-kritik-uyari-altin-fiyatlari-dusecek-mi-1100238225.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_0a6a05343c70e0730df7494678df7514.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, net rezerv
merkez bankası, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), rezerv, net rezerv

Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor

16:22 16.10.2025
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
© AA
Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, 10 Ekim haftasında tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Toplam rezerv 189 milyar 734 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 102 milyar 397 milyon dolarla rekor kırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Ekim haftasına ait haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 10 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artışla 87 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 3 Ekim'de 87 milyar 28 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 208 milyon dolar yükselişle 102 milyar 397 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyar 518 milyon dolar artışla 186 milyar 216 milyon dolardan 189 milyar 734 milyon dolara yükseldi.
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 16.10.2025
EKONOMİ
Altında rekor üstüne rekor, İslam Memiş’ten kritik uyarı: Altın fiyatları düşecek mi?
14:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала