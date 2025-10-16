https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/merkez-bankasi-rezervlerinde-yeni-rekor-1100242670.html
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
Merkez Bankası rezervlerinde yeni rekor
16.10.2025
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Ekim haftasına ait haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.Buna göre, 10 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artışla 87 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 3 Ekim'de 87 milyar 28 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.Bu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 208 milyon dolar yükselişle 102 milyar 397 milyon dolara çıktı.Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyar 518 milyon dolar artışla 186 milyar 216 milyon dolardan 189 milyar 734 milyon dolara yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) rezervleri, 10 Ekim haftasında tarihin en yüksek seviyesine çıktı. Toplam rezerv 189 milyar 734 milyon dolara yükselirken, altın rezervleri 102 milyar 397 milyon dolarla rekor kırdı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 10 Ekim haftasına ait haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, 10 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artışla 87 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 3 Ekim'de 87 milyar 28 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.
Bu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 208 milyon dolar yükselişle 102 milyar 397 milyon dolara çıktı.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyar 518 milyon dolar artışla 186 milyar 216 milyon dolardan 189 milyar 734 milyon dolara yükseldi.