https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/merkez-bankasi-baskani-karahan-enflasyon-hedefini-acikladi-1100278707.html
Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyon hedefini açıkladı
Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyon hedefini açıkladı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen panelde ekonomi hakkında konuştu. Karahan... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T17:48+0300
2025-10-17T17:48+0300
2025-10-17T17:48+0300
ekonomi̇
tcmb
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
enflasyon
enflasyon oranı
hiper enflasyon
enflasyon rakamı
enflasyon rakamları
manşet enflasyon
son dakika enflasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090173614_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_38d43181d702bf03ca8092d336fc06d3.jpg
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.Washington'da düzenlenen IMF Dünya Bankası haftasında konuşan Karahan, yaptığı açıklamada, fiyat istikrarının öncelikleri olduğunu belirterek, “Enflasyonda yüzde 5'lik hedefimize ulaşana kadar sıkı para politikamızı koruyacağız'' dedi.TCMB Başkanı Karahan, ''Neredeyse üç haneye yaklaşan bir enflasyon vardı. Sonra biz parasal sıkılaşmaya başladık. O zamandan bu yana aşağı yönlü gidiyor. Dezenflasyon son aylarda biraz hız kesti ama biz bunu yakından takip ediyoruz. Fiyat istikrarını sağlamak çok önemli'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/merkez-bankasi-kart-sorusturmasinda-7-kisi-tutuklandi-aralarinda-eski-baskan-yardimcisi-da-var-1100275401.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/08/1090173614_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_cd40148832bd9897dc0ee704f451a212.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, enflasyon oranı, hiper enflasyon, enflasyon rakamı, enflasyon rakamları, manşet enflasyon, son dakika enflasyon, enflasyon araştırma grubu
tcmb, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), enflasyon, enflasyon oranı, hiper enflasyon, enflasyon rakamı, enflasyon rakamları, manşet enflasyon, son dakika enflasyon, enflasyon araştırma grubu
Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyon hedefini açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de Atlantik Konseyi tarafından düzenlenen panelde ekonomi hakkında konuştu. Karahan, enflasyon hedefinin yüzde 5 olduğunu duyurdu.
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
Washington'da düzenlenen IMF Dünya Bankası haftasında konuşan Karahan, yaptığı açıklamada, fiyat istikrarının öncelikleri olduğunu belirterek, “Enflasyonda yüzde 5'lik hedefimize ulaşana kadar sıkı para politikamızı koruyacağız'' dedi.
TCMB Başkanı Karahan, ''Neredeyse üç haneye yaklaşan bir enflasyon vardı. Sonra biz parasal sıkılaşmaya başladık. O zamandan bu yana aşağı yönlü gidiyor. Dezenflasyon son aylarda biraz hız kesti ama biz bunu yakından takip ediyoruz. Fiyat istikrarını sağlamak çok önemli'' açıklamasında bulundu.