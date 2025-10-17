https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/merkez-bankasi-baskani-karahan-enflasyon-hedefini-acikladi-1100278707.html

Merkez Bankası Başkanı Karahan, enflasyon hedefini açıkladı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verdi.Washington'da düzenlenen IMF Dünya Bankası haftasında konuşan Karahan, yaptığı açıklamada, fiyat istikrarının öncelikleri olduğunu belirterek, “Enflasyonda yüzde 5'lik hedefimize ulaşana kadar sıkı para politikamızı koruyacağız'' dedi.TCMB Başkanı Karahan, ''Neredeyse üç haneye yaklaşan bir enflasyon vardı. Sonra biz parasal sıkılaşmaya başladık. O zamandan bu yana aşağı yönlü gidiyor. Dezenflasyon son aylarda biraz hız kesti ama biz bunu yakından takip ediyoruz. Fiyat istikrarını sağlamak çok önemli'' açıklamasında bulundu.

