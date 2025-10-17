https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/markette-5-yasindaki-cocugunu-darbeden-baba-tutuklandi-cok-hareketliydi-pismanim-dedi-1100266422.html
Markette 5 yaşındaki çocuğunu darbeden baba tutuklandı: 'Çok hareketliydi, pişmanım' dedi
Markette 5 yaşındaki çocuğunu darbeden baba tutuklandı: 'Çok hareketliydi, pişmanım' dedi
Sputnik Türkiye
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, bir markette 5 yaşındaki oğlunu darbeden baba görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tutuklandı. Baba C.E... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T12:51+0300
2025-10-17T12:51+0300
2025-10-17T12:51+0300
türki̇ye
eskişehir
market
baba
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100266722_0:402:2144:1607_1920x0_80_0_0_8925ec429198d1cbd3bbb8f2fa8931d0.jpg
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde bir markette yaşanan olay, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir baba, 5 yaşındaki oğlunu markette darbetti. O anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.Şiddet görüntülerinin kısa sürede yayılması, Eskişehir kamuoyunda büyük infial yarattı.Baba Gözaltına Alındı, Ardından TutuklandıŞiddet görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından kimliği belirlenen baba C.E. (49), ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan C.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen baba, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.İfadesi ortaya çıktı: 'Pişmanım'Baba C.E.’nin emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. C.E., oğlunun hareketli olduğunu belirterek yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Oğlum çok hareketliydi. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/izmirde-bir-esnaf-besledigi-sahipsiz-kopek-cocugu-isirinca-9-bin-300-lira-para-cezasina-carptirildi-1100262762.html
türki̇ye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/11/1100266722_0:201:2144:1808_1920x0_80_0_0_e7ad50ea94662155baef4d45a1f57a12.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eskişehir, market, baba
Markette 5 yaşındaki çocuğunu darbeden baba tutuklandı: 'Çok hareketliydi, pişmanım' dedi
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde, bir markette 5 yaşındaki oğlunu darbeden baba görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından tutuklandı. Baba C.E., ifadesinde “Oğlum çok hareketliydi, ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım” dedi.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde bir markette yaşanan olay, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir baba, 5 yaşındaki oğlunu markette darbetti. O anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Şiddet görüntülerinin kısa sürede yayılması, Eskişehir kamuoyunda büyük infial yarattı.
Baba Gözaltına Alındı, Ardından Tutuklandı
Şiddet görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından kimliği belirlenen baba C.E. (49), ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan C.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen baba, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İfadesi ortaya çıktı: 'Pişmanım'
Baba C.E.’nin emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. C.E., oğlunun hareketli olduğunu belirterek yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Oğlum çok hareketliydi. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım.”