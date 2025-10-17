https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/markette-5-yasindaki-cocugunu-darbeden-baba-tutuklandi-cok-hareketliydi-pismanim-dedi-1100266422.html

Markette 5 yaşındaki çocuğunu darbeden baba tutuklandı: 'Çok hareketliydi, pişmanım' dedi

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi’nde bir markette yaşanan olay, sosyal medyada büyük tepki çekti. Bir baba, 5 yaşındaki oğlunu markette darbetti. O anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.Şiddet görüntülerinin kısa sürede yayılması, Eskişehir kamuoyunda büyük infial yarattı.Baba Gözaltına Alındı, Ardından TutuklandıŞiddet görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından kimliği belirlenen baba C.E. (49), ekipler tarafından kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan C.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen baba, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.İfadesi ortaya çıktı: 'Pişmanım'Baba C.E.’nin emniyetteki ifadesi de ortaya çıktı. C.E., oğlunun hareketli olduğunu belirterek yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Oğlum çok hareketliydi. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum. Pişmanım.”

