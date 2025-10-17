https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/izmirde-bir-esnaf-besledigi-sahipsiz-kopek-cocugu-isirinca-9-bin-300-lira-para-cezasina-carptirildi-1100262762.html

İzmir'de bir esnaf, beslediği sahipsiz köpek çocuğu ısırınca 9 bin 300 lira para cezasına çarptırıldı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, sahipsiz bir köpeği besleyip bakımını üstlenen esnaf, köpeğin bir çocuğu ısırması üzerine 9 bin 300 lira para cezasına çarptırıldı... 17.10.2025, Sputnik Türkiye

İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşanan olayda, bakımını üstlendiği sahipsiz köpeğin bir çocuğu ısırması nedeniyle bir esnaf para cezasına mahkûm edildi. Alaçatı Mahallesi’nde yaşayan 10 yaşındaki Ege Akbaykal, geçen yıl sokakta sahipsiz bir köpeğin saldırısı sonucu yaralandı. Olayın ardından aile, köpekle ilgilenen kişiden şikayetçi oldu.'Köpeğe baktığını öğrendik'Baba Hakkı Umut Akbaykal, saldırının ardından yaptığı araştırmada, köpeğin ilçede esnaflık yapan G.N.S. (28) tarafından beslendiğini ve bakımının yapıldığını öğrendi. Bunun üzerine baba Akbaykal, G.N.S. hakkında suç duyurusunda bulundu. Esnaf hakkında “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma” suçundan dava açıldı.Olay Çeşme 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, sanık kadının “gözetiminde bulundurduğu köpeği kontrol altında tutmama ve tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakma” şeklinde dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığına hükmetti.9 Bin 300 lira para cezası verildiYargılama sonunda mahkeme, sanık G.N.S.’ye 15 bin lira adli para cezası verdi. Ancak, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkileri dikkate alınarak 9 bin 300 liraya indirildi. Kararda, sanığın köpeği gözetimi altında bulundurduğu ve bu sorumluluğu yerine getirmediği vurgulandı.Mahkeme gerekçesi: 'Hayvan besleyen kişi özenli olmak zorunda'Kararda şu ifadelere yer verildi:“Hayvan besleyen, barındıran veya bir iş, görev olarak da olsa gözetiminde hayvan bulunduran kimseler, insanlara zarar verme tehlikesine yol açmamak için özenli olmak, gereken tedbirleri almak zorundadır. Hayvanın hangi yöntemle kontrol altına alınmasının gerektiği, olayın özelliklerine, hayvanın cinsi, huyu, tehlikeliliği, tepkisi, kullanılma tarzı gibi hususlar göz önünde bulundurularak değerlendirilmelidir. Hayvanı serbest bırakma icrai bir davranış olarak gerçekleştirilir. Gözetimi altında bulunan bir hayvanı tutmayı, kontrol etmeyi terk etmek, bırakmak bu şekildedir. Müştekiye zarar veren köpeğin sahipsiz, sokak hayvanı olmadığı, sanığın gözetiminde olan sahipli hayvan olduğu ve olay esnasında sanıkta bulunduğu anlaşılmıştır.”

