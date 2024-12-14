https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/ispanyol-tekstil-devinin-kurucusu-isak-andic-yermay-dag-gezisinde-hayatini-kaybetti-1091546421.html
İspanyol tekstil devinin kurucusu İsak Andiç Yermay dağ gezisinde hayatını kaybetti
İspanyol tekstil devinin kurucusu İsak Andiç Yermay dağ gezisinde hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
İspanya'nın önemli tekstil firmalarından Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay bir dağ gezisi sırasında geçirdiği... 14.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-14T20:09+0300
2024-12-14T20:09+0300
2024-12-14T20:09+0300
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isak andiç yermay
mango
tekstil
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dağ
ölüm
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İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barselona'da sürdüren İsak Andiç'in Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yapılan bir gezi sırasında yaklaşık 100 metreden düşerek öldüğü bildirildi.Katalonya özerk hükümeti başkanı Salvador İlla Roca, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleleri kaydeti:Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da doğan Isak Andiç, 1979 yılında girdiği tekstil sektöründe önemli atılımlar yaparak 1984'te Mango firmasını kurmuştu. Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde Andiç, yaklaşık 4.5 milyar euroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241214/570-yillik-ozel-fener-rum-ortaokulu-ve-lisesi-ziyarete-acildi-yilbasi-kermesi-duzenleniyor-1091537195.html
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isak andiç yermay, mango'nun kurucusu isak andiç yermay, mango'nun kurucusu isak andiç, mango'nun kurucusu, mango'nun kurucusu öldü
isak andiç yermay, mango'nun kurucusu isak andiç yermay, mango'nun kurucusu isak andiç, mango'nun kurucusu, mango'nun kurucusu öldü
İspanyol tekstil devinin kurucusu İsak Andiç Yermay dağ gezisinde hayatını kaybetti
İspanya'nın önemli tekstil firmalarından Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay bir dağ gezisi sırasında geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.
İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barselona'da sürdüren İsak Andiç'in Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yapılan bir gezi sırasında yaklaşık 100 metreden düşerek öldüğü bildirildi.
Katalonya özerk hükümeti başkanı Salvador İlla Roca, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda şu cümleleri kaydeti:
Liderliğiyle Katalonya'nın büyümesine ve dünyada tanınmasına katkıda bulunan ve kararlı bir iş insanı olan Isak Andic'in kaybından dolayı dehşete düştük. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine, hükümetim adına başsağlığı diliyorum.
Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da doğan Isak Andiç, 1979 yılında girdiği tekstil sektöründe önemli atılımlar yaparak 1984'te Mango firmasını kurmuştu. Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde Andiç, yaklaşık 4.5 milyar euroluk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.