https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/2025in-en-cok-kazanan-futbolculari-1100246574.html

2025’in en çok kazanan futbolcuları

2025’in en çok kazanan futbolcuları

Sputnik Türkiye

Cristiano Ronaldo, bu sezon toplamda 945 milyon dolar kazanan 10 futbolcunun başında geliyor. Ancak kariyerinin sonuna yaklaşırken, iki genç yıldız sahneye çıkıyor. İşte 2025'in en çok kazanan futbolcuları...

2025-10-16T18:47+0300

2025-10-16T18:47+0300

2025-10-16T18:47+0300

spor

ronaldo

messi

liverpool

suudi arabistan

inter miami

portekiz

cristiano ronaldo

en çok kazanan futbolcular

dünyanın en çok kazanan futbolcuları

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/10/1100246305_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_56d8619118ce61518aa5bd62bbe26418.jpg

New Jersey merkezli Forbes’ın tahminine göre Cristiano Ronaldo, 2025-26 sezonunda Al Nassr’dan 230 milyon dolar kazanacak. Bu tutara, maaşına ek olarak kulübün aracılığıyla yürütülen ticari anlaşmalardan elde ettiği gelirler de dahil. Çeşitli markalardan kazandığı 50 milyon dolar da eklendiğinde, Portekizli yıldızın toplam geliri vergi ve menajer komisyonları öncesi 280 milyon dolar olacak.Ronaldo hala listenin zirvesinde, ancak yeni nesil hızla yaklaşıyor.1-Cristiano Ronaldo: 280 milyon dolarYaş: 40, Kulüp: Al Nassr, Ülke: PortekizRonaldo’nun hedefinde hala iki büyük başarı var: Bininci golüne ulaşmak (şu anda 52 gol uzakta) ve Portekiz’le 2026 Dünya Kupası’nı kazanmak.2- Lionel Messi: 130 milyon dolarYaş: 38, Kulüp: Inter Miami, Ülke: ArjantinMessi, Inter Miami ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Birçok markayla işbirliğini sürdürüyor.3-Karim Benzema: 104 milyon dolarYaş: 37, Kulüp: Al Ittihad, Ülke: FransaSezonun ilk iki maçında üç gol atan Benzema’nın, sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Avrupa’ya dönüş ihtimali konuşuluyor.4-Kylian Mbappe: 95 milyon dolarYaş: 26, Kulüp: Real Madrid, Ülke: FransaReal Madrid’le ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi’ni kaçıran Mbappe, PSG’yi ödenmeyen 61 milyon dolar için mahkemeye verdi. Ayrıca teknoloji ve lüks markalarına yatırım yapıyor.5- Erling Haaland: 80 milyon dolarYaş: 25, Kulüp: Manchester City, Ülke: NorveçPremier Lig tarihinin en hızlı 100 gole ulaşan oyuncusu olmaya koşuyor. Markalarla işbirlikleri sürüyor.6-Vinicius Jr.: 60 milyon dolarYaş: 25, Kulüp: Real Madrid, Ülke: BrezilyaMarkalarla çalışıyor. 'Form düşüklüğü' nedeniyle yaz transfer döneminde satılabileceği iddia ediliyor.7-Mohamed Salah: 55 milyon dolarYaş: 33, Kulüp: Liverpool, Ülke: MısırLiverpool’la sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı. Mısır’ı 2026 Dünya Kupası’na taşıyan iki golün sahibi.8- Sadio Mane: 54 milyon dolarYaş: 33, Kulüp: Al Nassr, Ülke: SenegalSözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor ancak Suudi Arabistan’da kalmak istiyor.9-Jude Bellingham: 44 milyon dolarYaş: 22, Kulüp: Real Madrid, Ülke: İngiltere2023’te 140 milyon dolara transfer olan Bellingham, kısa sürede hem Şampiyonlar Ligi hem La Liga kazandı.10-Lamine Yamal: 43 milyon dolarYaş: 18, Kulüp: Barcelona, Ülke: İspanya2024 Avrupa Şampiyonası’nı kazanan İspanya’nın yıldızı. Barcelona, ona Messi’nin efsanevi 10 numarasını verdi. Beats by Dre, Adidas ve Konami ile sponsorluk anlaşmaları var. 304 gol sevinci için ticari marka başvurusunda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251008/cristiano-ronaldo-futbol-tarihine-gecti-dunyanin-ilk-milyarder-futbolcusu-oldu-1100015087.html

suudi arabistan

portekiz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

2025, en çok kazanan futbolcular, futbolcuların geliri, ronaldo, messi, al nassr, karim benzema, kylian mbappe