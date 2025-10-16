Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251016/2025in-en-cok-kazanan-futbolculari-1100246574.html
2025’in en çok kazanan futbolcuları
2025’in en çok kazanan futbolcuları
Sputnik Türkiye
Cristiano Ronaldo, bu sezon toplamda 945 milyon dolar kazanan 10 futbolcunun başında geliyor. Ancak kariyerinin sonuna yaklaşırken, iki genç yıldız sahneye çıkıyor. İşte 2025'in en çok kazanan futbolcuları...
Cristiano Ronaldo, bu sezon toplamda 945 milyon dolar kazanan 10 futbolcunun başında geliyor. Ancak kariyerinin sonuna yaklaşırken, iki genç yıldız sahneye çıkıyor. İşte 2025'in en çok kazanan futbolcuları...
Cristiano Ronaldo, bu sezon toplamda 945 milyon dolar kazanan 10 futbolcunun başında geliyor. Ancak kariyerinin sonuna yaklaşırken, iki genç yıldız sahneye çıkıyor.
New Jersey merkezli Forbes’ın tahminine göre Cristiano Ronaldo, 2025-26 sezonunda Al Nassr’dan 230 milyon dolar kazanacak. Bu tutara, maaşına ek olarak kulübün aracılığıyla yürütülen ticari anlaşmalardan elde ettiği gelirler de dahil.
Çeşitli markalardan kazandığı 50 milyon dolar da eklendiğinde, Portekizli yıldızın toplam geliri vergi ve menajer komisyonları öncesi 280 milyon dolar olacak.
Ronaldo hala listenin zirvesinde, ancak yeni nesil hızla yaklaşıyor.

1-Cristiano Ronaldo: 280 milyon dolar

Yaş: 40, Kulüp: Al Nassr, Ülke: Portekiz
Saha içi toplam kazancı: 230 milyon dolar
Saha dışı toplam kazancı: 50 milyon dolar
Ronaldo’nun hedefinde hala iki büyük başarı var: Bininci golüne ulaşmak (şu anda 52 gol uzakta) ve Portekiz’le 2026 Dünya Kupası’nı kazanmak.

2- Lionel Messi: 130 milyon dolar

Yaş: 38, Kulüp: Inter Miami, Ülke: Arjantin
Saha içi toplam kazancı: 60 milyon
Saha dışı toplam kazancı: 70 milyon
Messi, Inter Miami ile yeni bir sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Birçok markayla işbirliğini sürdürüyor.

3-Karim Benzema: 104 milyon dolar

Yaş: 37, Kulüp: Al Ittihad, Ülke: Fransa
Saha içi toplam kazancı: 100 milyon
Saha dışı toplam kazancı: 4 milyon
Sezonun ilk iki maçında üç gol atan Benzema’nın, sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Avrupa’ya dönüş ihtimali konuşuluyor.

4-Kylian Mbappe: 95 milyon dolar

Yaş: 26, Kulüp: Real Madrid, Ülke: Fransa
Saha içi toplam kazancı: 70 milyon
Saha dışı toplam kazancı: 25 milyon
Real Madrid’le ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi’ni kaçıran Mbappe, PSG’yi ödenmeyen 61 milyon dolar için mahkemeye verdi. Ayrıca teknoloji ve lüks markalarına yatırım yapıyor.

5- Erling Haaland: 80 milyon dolar

Yaş: 25, Kulüp: Manchester City, Ülke: Norveç
Saha içi toplam kazancı: 60 milyon
Saha dışı toplam kazancı: 20 milyon
Premier Lig tarihinin en hızlı 100 gole ulaşan oyuncusu olmaya koşuyor. Markalarla işbirlikleri sürüyor.

6-Vinicius Jr.: 60 milyon dolar

Yaş: 25, Kulüp: Real Madrid, Ülke: Brezilya
Saha içi toplam kazancı: 40 milyon
Saha dışı toplam kazancı: 20 milyon
Markalarla çalışıyor. 'Form düşüklüğü' nedeniyle yaz transfer döneminde satılabileceği iddia ediliyor.

7-Mohamed Salah: 55 milyon dolar

Yaş: 33, Kulüp: Liverpool, Ülke: Mısır
Saha içi toplam kazancı: 35 milyon
Saha dışı toplam kazancı: 20 milyon
Liverpool’la sözleşmesini 2027’ye kadar uzattı. Mısır’ı 2026 Dünya Kupası’na taşıyan iki golün sahibi.

8- Sadio Mane: 54 milyon dolar

Yaş: 33, Kulüp: Al Nassr, Ülke: Senegal
Saha içi toplam kazancı: 50 milyon
Saha dışı toplam kazancı: 4 milyon
Sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor ancak Suudi Arabistan’da kalmak istiyor.

9-Jude Bellingham: 44 milyon dolar

Yaş: 22, Kulüp: Real Madrid, Ülke: İngiltere
Saha içi toplam kazancı: 29 milyon
Saha dışı toplam kazancı: 15 milyon
2023’te 140 milyon dolara transfer olan Bellingham, kısa sürede hem Şampiyonlar Ligi hem La Liga kazandı.

10-Lamine Yamal: 43 milyon dolar

Yaş: 18, Kulüp: Barcelona, Ülke: İspanya
Saha içi toplam kazancı: 33 milyon
Saha dışı toplam kazancı: 10 milyon
2024 Avrupa Şampiyonası’nı kazanan İspanya’nın yıldızı. Barcelona, ona Messi’nin efsanevi 10 numarasını verdi. Beats by Dre, Adidas ve Konami ile sponsorluk anlaşmaları var. 304 gol sevinci için ticari marka başvurusunda bulundu.
