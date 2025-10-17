https://anlatilaninotesi.com.tr/20251017/lavrov-fasli-mevkidasi-bourita-ile-sahra-sahel-bolgesindeki-durumu-gorustu-1100251574.html
Lavrov, Faslı mevkidaşı Bourita ile Sahra-Sahel bölgesindeki durumu görüştü
Lavrov, Faslı mevkidaşı Bourita ile Sahra-Sahel bölgesindeki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Faslı mevkidaşı Nasser Bourita ile Kuzey Afrika ve Sahra-Sahel bölgesindeki gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, krizlerin... 17.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-17T00:08+0300
2025-10-17T00:08+0300
2025-10-17T00:06+0300
dünya
rusya dışişleri bakanlığı
sergey lavrov
fas
afrika
sahel
kuzey afrika
moskova
rusya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095721720_0:0:702:395_1920x0_80_0_0_9c6e26d0a71a8e4438fe5b28194528a4.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Faslı mevkidaşı Nasser Bourita ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmede Kuzey Afrika alanı ve Sahra-Sahel bölgesindeki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.Açıklamada, “Kuzey Afrika ve Sahra-Sahel bölgesindeki durumun dinamikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda, dış politika koordinasyonunun artırılmasına, özellikle de Ortadoğu ve Afrika'da devam eden krizlerin, BM'nin merkezi rolü ve uluslararası hukukun temel ilke ve normlarına dayalı olarak siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesine yönelik karşılıklı ilgi teyit edildi” ifadelerine yer verildi.Fas Dışişleri Bakanı Bourita, Rusya-Fas Ekonomik ve Bilimsel-Teknik İşbirliği Karma Hükümetlerarası Komisyonu'nun 8. toplantısına katılmak üzere Moskova'da bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251013/lavrov-trumpin-gazze-plani-filistin-sorununu-cozmuyor-1100138034.html
fas
sahel
kuzey afrika
moskova
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1b/1095721720_45:0:673:471_1920x0_80_0_0_2c95712414d77c5eb85a0d0019d3de2e.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, fas, afrika, sahel , kuzey afrika, moskova, rusya
rusya dışişleri bakanlığı, sergey lavrov, fas, afrika, sahel , kuzey afrika, moskova, rusya
Lavrov, Faslı mevkidaşı Bourita ile Sahra-Sahel bölgesindeki durumu görüştü
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Faslı mevkidaşı Nasser Bourita ile Kuzey Afrika ve Sahra-Sahel bölgesindeki gelişmeleri ele aldı. Görüşmede, krizlerin siyasi-diplomatik yollarla çözümü için dış politika koordinasyonunun artırılması vurgusu yapıldı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Faslı mevkidaşı Nasser Bourita ile Moskova’da gerçekleştirdiği görüşmede Kuzey Afrika alanı ve Sahra-Sahel bölgesindeki durum hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, “Kuzey Afrika ve Sahra-Sahel bölgesindeki durumun dinamikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Bu bağlamda, dış politika koordinasyonunun artırılmasına, özellikle de Ortadoğu ve Afrika'da devam eden krizlerin, BM'nin merkezi rolü ve uluslararası hukukun temel ilke ve normlarına dayalı olarak siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesine yönelik karşılıklı ilgi teyit edildi” ifadelerine yer verildi.
Fas Dışişleri Bakanı Bourita, Rusya-Fas Ekonomik ve Bilimsel-Teknik İşbirliği Karma Hükümetlerarası Komisyonu'nun 8. toplantısına katılmak üzere Moskova'da bulunuyor.